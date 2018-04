Odměny za stejnou práci se v jednotlivých krajích liší

Je jedno, zda člověk pracuje v západních, nebo třeba ve středních Čechách? Určitě ne. V různých místech republiky dostávají lidé za stejnou či podobnou práci jiné odměny. O jejich konečné výši přitom rozhoduje řada faktorů - situace na trhu pracovních sil v daném místě, způsob odměňování, hospodaření podniku a v řadě případů i schopnost nadřízených "vydupat" pro své pracovníky lepší ohodnocení, než je jinde.V sedmi náhodně vybraných profesích se průměrný měsíční plat v jednotlivých krajích podle šetření společnosti Trexima z druhého čtvrtletí loňského roku lišil. U některé profese o pár stokorun, u jiné až o tisícikoruny.U profesí, které jsou odměňovány podle tarifní stupnice, nejsou rozdíly výrazné. "Díky platnému mzdovému systému je platová variabilita u profesí, jako je třeba učitelka mateřské školy, zdravotní sestra či strojvedoucí, nízká," říká ředitel divize statistik společnosti Trexima Vladimír Smolka. Tak například - rozdíl mezi platy odborných učitelek v mateřské škole v jednotlivých krajích je malý. Zatímco učitelka ve východočeské mateřské škole bere v průměru 9316 korun, její kolegyně z Jihomoravského kraje asi o dvě stě sedmdesát korun méně. Kvůli takovému rozdílu se stěhovat do jiného kraje nevyplatí. Podobně "unifikované" platy mají i pošťáci. "V celém podniku platí pro odměňování stejné tarifní stupnice, přesto konečný plat doručovatele stejný být nemusí. Záleží, na kolik míst poštu nosí, na velikosti rajonu i na další aktivitě pracovníka. Ta spočívá třeba v získávání klientů pro organizace, s nimiž má Česká pošta smlouvu jako je Českomoravský penzijní fond," vysvětluje mluvčí České pošty Ladislav Vančura. Hospodaření podniků, které v kraji zaměstnávají větší množství lidí v jedné profesi, má na průměrnou mzdu velký vliv. Zámečníkovi ve Středočeském kraji mohou ostatní v jiných krajích jen závidět. Jeho průměrná mzda atakuje díky mladoboleslavskému podniku Škoda 15 000 korun a v Jihomoravském kraji kvůli Zetoru a jemu podobným je o čtyři tisíce korun menší.V Praze je blaze?Do Prahy se za prací vydává řada lidí nejen proto, aby vůbec nějaké zaměstnání sehnali, ale i pro vyšší plat, než by mohli mít u nich v kraji. V mnoha případech je to pravda. Průměrný plat mzdové účetní je podle šetření Treximy v Praze 16 280 korun, celorepublikový průměr jen 13 388 korun. Ke stejným závěrům ohledně vyšších platů v Praze došli také v PricewaterhouseCoopers, kde porovnávali platy českých zaměstnanců ve firmách se zahraniční účastí."V Praze jsou v průměru o 27 procent vyšší platy než v ostatních regionech. Nejvyšší rozdíly jsou v kategoriích vrcholového vedení podniků a u finančních pozic, nejnižší v případě obchodu, logistiky a u zaměstnanců na technických pozicích," uvádí konzultantka společnosti Martina Horká. Ani prodavačka v síti supermarketů a hypermarketů společnosti Ahold Česká republika nemusí mít stejnou mzdu jako její kolegyně odjinud."Prodavače platíme v regionech podle situace na trhu pracovních sil vyšší odměny než jinde se týkají prodavačů z Prahy. Očekáváme ale, že se budou platy postupně vyrovnávat," říká tisková mluvčí společnosti Ahold Alice Frišaufová.Přehnaný jásot nad výši platů v hlavním městě není na místě. Platy jsou sice v průměru vyšší, ale životní náklady také. "Mám možnost porovnávat úroveň cen v Praze a u nás ve východních Čechách, protože do Prahy jezdím pracovat. Třeba jídlo v restauraci je u nás o dost levnější," vysvětluje instalatér Miloš Bárta. Také náklady na dopravu jsou v Praze vyšší než jinde, obdobné je to s výdaji za bydlení. Podle nedávného šetření Sociologického ústavu AVČR bylo pořízení bytu v Praze v průměru dvakrát nákladnější než v ostatních krajích. Naopak díky husté síti hypermarketů a supermarketů se dají obstarat v Praze levněji například potraviny či drogistické zboží.