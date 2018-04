Odmítla šéfovy nemravné návrhy, začal ji šikanovat. Případ řeší soud

Nejprve se na ni šéf jen obdivně díval. Pak navrhl, aby se přestěhovala blíž k jeho kanceláři. O pár týdnů později poslal služební e-mail s pornofotkami. A následovaly další. "Řekla jsem mu, že snesu leccos, ale na tohle že se dívat opravdu nebudu. Navrhl, že se budeme koukat spolu," vzpomíná Jana T. na to, jak ji její šéf sexuálně obtěžoval.

Odmítnutý šéf přestal s něžnostmi a začal šikanovat

Uběhlo pár týdnů, než si vedoucí zavolal Janu zase do kanceláře. Chtěl jí předat dárek k pracovnímu výročí. Ruku mu stiskla, dárek převzala a místo přátelského polibku na tvář ucítila jeho rty na svých. "Tak tohle už nikdy nedělej," řekla mu razantně.

Šéf přestal s něžnostmi a začal se šikanou. "Cíleně mi ztěžoval práci. Kontroloval mi telefon - dostala jsem například výtku, že jsem měla soukromý hovor v délce nula minut, kdy jsem si jen prozváněla založený mobil. Zakázal mi pracovat pro sdružení obcí, což jsem měla předtím povolené, odmítl mi vysvětlit, jak funguje zabezpečovací zařízení do budovy, nevysvětlil mi nové počítačové programy a přikázal mi, že se mu musím hlásit pokaždé, když odcházím a přicházím... Poštval proti mně kolegy - ti, kteří se se mnou baví, jsou hned na černé listině nebo dokonce propuštěni," vzpomíná Jana.

Podala žalobu na zajištění rovného zacházení na pracovišti

Svůj problém řešila nejprve s tajemnicí úřadu, později se starostou. Nedočkala se zastání. Podala tedy žalobu k soudu na zajištění rovného zacházení na pracovišti. Soud požádal o smír, k tomu nedošlo. Nyní se čeká na další stání. Do případu se vložily odbory, krajský úřad, inspektorát práce a policie.

"Naštěstí mě partner i dcera podrželi. Pokoušela jsem se najít jiné místo, hlásila jsem se do mnoha výběrových řízení, všechno v oboru dopravy. Většinou si mě ani nepozvali. A když ano, zavolali mému šéfovi, aby se zeptali, jaká jsem pracovnice. On jim samozřejmě odpověděl, že nejhorší," říká Jana, která je odhodlaná bojovat dál. "Já jsem nic špatného neudělala. S obtěžováním a šikanou začal on," dodává.

Nezůstávejte s problémem v izolaci, braňte se chytře

Pokud se stanete obětí šikany, nezůstávejte s problémem v izolaci. Dlouhodobý stres může totiž vést ke ztrátě sebevědomí a k pracovním chybám. Počítejte ale s tím, že dovolat se svých práv může být obtížné, zvlášť v případech, kdy se agresorem stávají šéfové.

Jste-li terčem útoků, schovávejte si proto důkazy, například písemnou dokumentaci a e-mailovou poštu. Zkuste hledat spojence a zajistěte si osobní svědectví v momentech, kdy jste diskriminováni. Užitečné je začít si psát také deník všech událostí. Tyto důkazy mohou být rozhodující v jednání s vedením firmy, s odbory nebo v případném soudním procesu.

