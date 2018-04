Odmítli vás na úřadě? Většinou je to kvůli penězům

Zastupitelstvo však může rozhodnout o jeho dodatečném zařazení do rozpočtu a o způsobu financování. Podle Marka Zemana z ministerstva financí mohou obce například požádat o další finanční prostředky potřebné pro krytí nově vzniklé situace příslušný resort. „Kromě dotací ze státního rozpočtu mohou obce a města získat další peníze například z fondů Evropské unie, což již v roce 2003 řada obcí využila,“ upozorňuje Marek Zeman.

Ze strukturálních fondů tak přiteklo do obecních pokladen zhruba 5,7 miliardy korun. Finanční prostředky byly poskytnuty například na obnovu dopravy, na sanaci povodní postižených oblastí, na ochranu kulturního dědictví, na obnovu vodárenství a odpadních vod.



Z kuste získat alespoň příslib





Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice.

Více ZDE.

P

Pojistěte si domácnost. Pojistka je však až náplast na bolístku, proto předem raději domácnost dobře zabezpečte!

Více čtěte ZDE .

Pokud žadatel neuspěje ihned, může získat alespoň příslib, že bude jeho návrh zařazen do rozpočtu na následující rok. Anebo musí zkoušet štěstí znovu a znovu. Již několik let se například takto snaží prosadit zřízení veřejných záchodků na hřbitově, v místě, kde probíhají smuteční obřady, místostarosta Nového Města na Moravě Petr Pejchal. „Zatím byl návrh vždy smeten ze stolu s tím, že je to moc drahé,“ říká. Z podnětu obyvatel města i přespolních a turistů se podobně snaží i o to, aby se zdejší veřejné záchodky nezavíraly v sedm hodin večer, ale byly k dispozici nonstop.Záleží vždy na obci, jak postaví svůj rozpočet. Naději na získání příspěvku, aniž o něj musí zájemce žádat už před sestavováním rozpočtu, dávají takzvané granty. Ty využívají zejména různé spolky. Takovou cestou jdou například v pražské městské části Újezd nad Lesy. „Formou grantů získává peníze třeba sdružení Maminy z Újezdské roviny,“ uvádí starostka Andrea Zikmundová. Ze tří set tisíc korun určených v roce 2004 na granty dostal spolek, který mimo jiné pořádá akce pro děti, 25 tisíc korun. Uspělo ale také například sdružení důchodců, sportovní kluby, rybářský či zahrádkářský svaz nebo zdejší divadlo. Přidělené sumy se pohybovaly od pěti do 39 tisíc korun.Pokud chce žadatel „zesílit“ svůj požadavek, může uspořádat petici, tedy sehnat podpisy dalších obyvatel obce. Obecně však platí, že i o velké akce, například vybudování obchvatu nebo zřízení hypermarketu, může žádat jednotlivec stejně jako sdružení. „Z logiky věci vyplývá, že hromadná podání (například ve formě petic) se uplatňují ve věcech typicky veřejného nebo společného zájmu, zatímco jednotliví občané žádají ve věcech, které se vážou přímo k jejich osobě,“ říká Petr Vorlíček z ministerstva vnitra.