Odpočet DPH vám auto zlevní, má to ale svá úskalí

Lidé, kteří potřebují auto k podnikání, se mohou od prvního dubna radovat. Tedy pokud senátoři rychle schválí novelu zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), a jestli ji prezident republiky stačí podepsat. Jedno je ale jisté: i kdyby nová norma, ulehčující život podnikatelům, začala platit o trochu později, její význam to nijak nezmenšuje.

Po letech nesmyslného omezení si konečně bude moct každý, kdo vůz využívá pro svou obživu a je plátcem DPH, tuto daň z ceny auta odečíst – a nepotřebuje k tomu prznit vůz nevzhlednou mřížkou, která z osobních vozů uměle dělala nákladní. Stačila k tomu jediná věta. „Ze zákona jen vypadne, že daň nelze odečíst z osobních vozů, takzvané kategorie M1. Proto si dřív museli všichni zájemci o odpočet nechat udělat z osobního vůz „nákladní“ N1. Nejde přitom o žádné zvýhodnění podnikatelů, ti prostě na odpočet daně mají nárok, když auto potřebují ke své práci, stejně jako když nakupují jakékoli jiné zboží,“ říká daňový poradce z auditorské firmy Deloitte Tomáš Brandejs.

Jen pro plátce daně

Kdo si tedy může auto bez daně pořídit? Jak už bylo řečeno, v první řadě musí být podnikatelem. Za druhé, musí být plátcem DPH. Těmi jsou všechny firmy s ročním obratem vyšším než milion korun, které se musejí k placení daně přihlásit povinně; dobrovolně se však může přihlásit každý, i menší živnostník. Za třetí – plných 19 procent DPH může odečíst pouze ten, kdo bude vůz používat jen a výhradně k podnikání. Pokud najedete část kilometrů soukromě, musíte je podle zákona odpočítat. Navíc jste povinni vést knihu jízd, kterou mohou finanční úředníci kdykoli zkontrolovat.

Komu se vyplatí využít nového zákona ke koupi auta?

Samozřejmě podnikatelům a firmám, kteří už nyní plátci DPH jsou a služební vozy potřebují. Nyní si místo kombíků mohou nakoupit třeba čtyřdveřové sedany nebo sporťáky – prostě jakákoli osobní auta. Jen musí dokázat, že je skutečně využívají k podnikání.

A jak to vypadá v praxi, když si budete chtít auto bez daně koupit? Pořídíte jej sice o 19 procent levněji, ale pokud budete nakupovat za hotové, musíte zaplatit stejnou částku jako každý jiný zákazník. Úspora se projeví až při čtvrtletním vyúčtování, kdy vám stát daň, tedy 19 % z ceny, vrátí.

Výhoda pro malá auta

Největší výhodu přinášejí nová pravidla pro malá auta velikosti Škody Fabia a s cenou kolem 200 až 300 tisíc korun. U nich se totiž dosud přestavba na nákladní vůz N1 moc nevyplatila – odpočet 19 procent DPH z 200 tisíc totiž představuje 38 tisíc korun, ovšem samotná přestavba vyšla od 15 do 30 tisíc korun, což výhodu výrazně umazávalo. Teď bude úspora jasná a lákavá.

Má smysl, aby tomuto svodu podlehli i drobní podnikatelé a živnostníci, kteří dosud plátci DPH nebyli a přihlásili se k němu jen kvůli autu? Propočítali jsme dva typické příklady lidí, kteří mají roční příjmy do jednoho milionu korun – truhláře a účetní, kteří si koupí auto na leasing a za hotové. Výsledek? Jen v jednom případě se přihlášení k placení DPH může vyplatit, většinou však ne.

Problematická kniha jízd

Budete-li vozidlo, které jste koupili bez daně z přidané hodnoty, používat i k soukromým nepodnikatelským cestám, musíte je vykazovat v knize jízd a nějaké peníze vrátit státu. Kolik? To není jasné. „Měli byste vrátit poměrově takovou část nezaplaceného DPH, která připadá na vaše mimopracovní jízdy. Příklad: auto máte celkem patnáct set dnů, tedy čtyři roky, a tři sta dnů jste jezdili soukromě. Teoreticky máte tedy státu vrátit pětinu z 19 procent DPH,“ vysvětluje Tomáš Brandejs z Deloitte.

V čem je tedy problém? Hlavně v tom, že daňové přiznání musíte podávat čtvrtletně a v té chvíli netušíte, jaký bude celoroční poměr služebních a soukromých cest. „Ten problém už existuje a už pět let ministerstvo financí není schopno říct, jak jej řešit,“ říká Brandejs.

Úředníci však nic řešit nechtějí. „Rozsah použití auta si musí určit plátce sám a také ho prokázat správci daně,“ řekl náměstek ministra financí Peter Chrenko.

A jaká je praxe? „Můžete každý měsíc počítat a oddělovat kilometry, což je ovšem extrémně pracné. Nebo si stanovíte předpokládaný poměr služebních a soukromých jízd a podle něj ve stanovených termínech vracíte odpovídající část daně, a na konci roku vše konfrontujete s realitou a doúčtujete. Pak si ovšem svůj postup musíte obhájit před finančními úředníky,“ říká daňový specialista Vladimír Zdražil.

Přijde na vás kontrola?

Protože správný postup není nikde stanoven, ani finanční úřady doplácení daně příliš často nekontrolují. To ovšem neznamená, že nemohou prověřovat faktickou správnost vedení knihy jízd, tedy to, jestli ji provozovatel nefalšuje a nezapisuje soukromě ujeté kilometry jako služební.

Podle daňových poradců to „financové“ dělají. „Určitě jsou kontroly častější na venkově a na malých městech než v Praze, kde je podnikatelů mnohem víc. A podle toho, co vím, hraje často roli i anonymní udání, takže já bych riziko kontroly určitě nepodceňovala,“ říká daňová poradkyně Martina Smolková z kanceláře Vorlíčková&Leitner. S ní souhlasí i Tomáš Brandejs. „Už jsem zažil, že finanční úředník obvolával firmy, které byly uvedeny v knize jízd jako cíl cesty, a zjišťoval, zda tam podnikatel opravdu byl, co tam dělal a jakým přijel autem.“

Pokud se skutečně přijde na nesrovnalosti, musíte „nepodnikatelský“ podíl státu zaplatit. „V nejhorším případě by se mohlo zjistit, že auto používáte pouze k soukromým cestám, a tedy že vám nárok na odpočet DPH vůbec nevznikl. Museli byste jej pak vrátit a zaplatit ještě penále,“ říká Tomáš Brandejs. To je také odpověď na častý dotaz, jestli může podnikatel koupit auto třeba manželce a odečíst si na něj daň.

Jak to bude dál?

Výše popsaným problémům se však pravděpodobně budete moci vyhnout, když dva měsíce počkáte a pořídíte si auto k podnikání až po prvním červnu letošního roku. To by totiž měla začít platit nová zákonná úprava, které můžeme říkat „zrušení knihy jízd“. V tuto chvíli projednávají poslanci ve Sněmovně ve druhém čtení novelu zákona o daních z příjmu, v němž ministerstvo průmyslu a obchodu návrh na zrušení předkládá. „Namísto dosavadního vedení evidence služebních jízd si podnikatelé budou moci nově započítat do nákladů paušální odpočet 5 000 Kč měsíčně za jedno služební auto. Odpočet budou moci uplatnit na maximálně tři firemní automobily,“ říká mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

V našem případě, tedy když bude auto používáno částečně služebně a dílem soukromě, by se pak měl v nákladech objevit paušál 80 procent ze zmíněných pěti tisíc korun. To by ovšem měl moci udělat pouze u jednoho vozu, další musí sloužit výhradně k podnikání. Toto ustanovení má sloužit zřejmě k tomu, aby podnikatel nenakoupil auta celé rodině a nedával jejich provoz do paušálních nákladů.

Není ovšem úplně jisté, že to ovlivní odpočet DPH. Daňoví poradci v tom nejsou jednotní. „Nemělo by se to na účtování DPH vůbec vztahovat, protože to řeší zákon o dani z přidané hodnoty, což je úplně jiná zákonná norma,“ myslí si daňový poradce Radko Doležal. Naopak poradkyně Alena Foukalová se domnívá pravý opak. „Evidence jízd pro účely DPH nebude nutná. Fakt, že podnikatel jezdí služebně, bude zřejmé už z toho, že si bude odečítat paušál pět tisíc korun,“ míní.

Vyplatí se být dobrovolným plátcem DPH kvůli nákupu auta?

Truhlář: roční příjmy 952 000 korun, výdaje 800 000 korun

Auto na leasing

Kia cee’d 1.4 CVVT Base, cena 290 000 Kč; na leasing s nulovou akontací a splátkou 7 500 korun měsíčně (vč. pov. ručení a hav. pojištění). Pro plátce DPH platí, že leasingová splátka je stejná jako u neplátce, daň 17 100 Kč však stát vrátí při čtvrtletním vyúčtování. Dostanete ji vy jakožto provozovatel vozu, který leasing platí, přestože majitelem auta je až do zaplacení leasingová společnost.

Roční náklady na leasing: 90 000 Kč

Na DPH státu zaplatí: 180 880 Kč

Za DPH mu stát vrátí: 169 100 Kč

Verdikt: NE Našemu truhláři se přihlášení k platbě DPH kvůli levnějšímu autu nevyplatí – na dani by zaplatil o 11 780 Kč více, než by od státu dostal proplaceno. Podnikatelům se zaběhnutou živností by se přechod na DPH vyplatil, jen kdyby prodávali své zboží klientům, kteří jsou také plátci DPH – tedy firmám. Těm by mohli o DPH zdražit a vydělali by to, co dostanou na dani od státu zpátky. Přihlásit se k platbě DPH může být výhodné i pro začínající podnikatele, kteří potřebují vybavit dílnu, hodně nakupují a dostanou se do ztráty.Ta je pak o proplacené DPH nižší.

Auto za hotové

Kia cee’d 1.4 CVVT Base, cena 290 000 Kč. Pro plátce DPH platí, že cena vozidla je stejná jako u neplátce, daň 55 100 Kč stát vrátí při čtvrtletním vyúčtování.

Cena auta: 290 000 Kč

Na DPH státu zaplatí: 180 880 Kč

Za DPH mu stát vrátí: 207 100 Kč

Verdikt: ANO Našemu truhláři se přihlášení k platbě DPH kvůli levnějšímu autu mírně vyplatí. Na vrácené dani by vydělal 26 220 korun. Musí si však uvědomit, že je to jen záležitost jednorázová, v dalších letech bude pravděpodobně platit víc, než mu na dani budou vracet. Navíc musí počítat i se zvýšenými náklady na vedení evidence daní.

Účetní: roční příjmy 952 000 Kč, výdaje 231 000 Kč

Auto na leasing

Kia cee’d 1.4 CVVT Base, cena 290 000 Kč; na leasing s nulovou akontací a splátkou 7 500 korun měsíčně (vč. povinného ručení a havarijního pojištění). Pro plátce DPH platí, že leasingová splátka je stejná jako u neplátce, daň 17 100 Kč však stát vrátí při čtvrtletním vyúčtování. Dostanete ji vy jakožto provozovatel vozu, který leasing platí, přestože majitelem auta je až do zaplacení leasingová společnost.

Roční náklady na leasing: 90 000 Kč

Na DPH státu zaplatí: 180 880 Kč

Za DPH jí stát vrátí: 60 990 Kč

Verdikt: NE Účetní by na DPH zaplatila o 119 890 Kč více, než by jí stát vrátil. Lidem pracujícím „hlavou“ se přechod na DPH kvůli nákupu auta rozhodně nevyplatí.

Auto za hotové

Kia cee’d 1.4 CVVT Base, cena 290 000 Kč. Pro plátce DPH platí, že cena vozidla je stejná jako u neplátce, daň 55 100 Kč však stát vrátí při čtvrtletním vyúčtování.

Cena auta: 290 000 Kč

Na DPH státu zaplatí: 180 880 Kč

Za DPH jí stát vrátí: 98 990 Kč