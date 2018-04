Odpočinku zaměstnanců pomohou umělecká díla

Pracovní proces klade na člověka během dne značné nároky. Z hlediska psychologie a duševní hygieny je tedy nutné dbát na pravidelné pracovní přestávky, během nichž načerpáme nové síly a často nás napadnou i řešení daného pracovního úkolu, případně se neformálně pobavíme s kolegy. Moderně projektované architektonické objekty dnes již počítají s prostorami pro odpočinek, které jsou obvykle vybaveny rovněž vkusným stylovým a pohodlným nábytkem a výtvarnými díly.

Architekti navrhují nejen objekt, ale i jeho okolní prostranství tak, aby odpovídalo požadavkům na začlenění zeleně na daném území. V nových lokalitách větších měst tak vznikají administrativní aglomerace navrhované s citem pro životní prostředí. Nově projektovaná „zelená“ prostranství s keři, květinami, fontánkami kolem komerčních realit se stávají průchozí a slouží často jako parky i pro ostatní obyvatele.

Neměla by zde chybět ani sochařská díla korespondující se stylem architektury realizovaného administrativního objektu. I zde se dá během pracovních přestávek příjemně relaxovat. Velmi esteticky by se v takovém přilehlém exteriéru vyjímala sochařská díla, taková, jaká tvořil např. akademický sochař Zdeněk Šimek.

Interiér – prostor pro invenci

Architekti, kteří se zabývají řešením interiérů, mají dnes na výběr dostatek kvalitního nábytku a dalších interiérových doplňků, jako je osvětlení, květinová výzdoba, dekorační textilie apod. Obvykle dbají i o začlenění uměleckých děl do míst, která zapůsobí na návštěvníka při prvním vstupu do administrativního objektu.

První dojem na vás udělá vhodně řešená recepce nebo prostory sloužící jako reprezentační. Estetika těchto míst, jejich materiálové a barevné řešení, to vše má vliv nejen na naši náladu, ale i na pracovní výkonnost. Pro inspiraci se můžete jít podívat například do prodejny Casanova ve Veletržním paláci, kde najdete nejen nejmodernější typy kancelářského nábytku, ale i odborníky, kteří vám s úpravou interiéru vaší společnosti poradí a připraví vám návrhy na řešení.

Obrazy a grafiky by neměly chybět

V prostorách nových objektů i v místech určených pro oddech je třeba při zařizování dbát na výběr kvalitních uměleckých děl. Výtvarné umění esteticky dotváří prostor a působí také na naši náladu a city. Nabídka výtvarníků je stylově různorodá, co umělec, to osobitý výraz, ale výzdoba stěn by měla odpovídat poslání a charakteristice firmy.

Velmi dobře působí i zvětšené umělecké fotografie, které jsou ve světě významným prodejním artiklem, oblíbené jsou i salony a aukce fotografií. Mnohé „ekonomické instituce“, příkladně banky, zejména ve vyspělejších státech dokonce systematicky podporují uměleckou sféru a pořádají ve svých institucích výstavy předních světových umělců. Není jen pracovní proces, člověk musí „žít“ i v místě, kde tráví více než osm hodin i více.