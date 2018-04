Odpočívejte efektivně, vyplatí se vám to i v práci

Jak tedy správně odpočívat

K účinným formám patří sport, například volejbal, bruslení, plavání nebo běh, vše ve volném "rekreačním" tempu. Odpočívat můžete i ve wellness centru, prací na zahrádce, v modelářské dílně nebo třeba v divadle nebo na výstavě. Vaše práce pak bude efektivnější.

Pokud dokážete relaxovat jen s pravidelným přísunem adrenalinu, nejspíš se připravujete o duševní síly. Na hormonech vyplavovaných při stresu se můžete stát závislí.



Relaxaci byste si měli vybrat i s ohledem na typ vaší profese. Odpočinek by měl být jakýsi protipól. Pracujete-li duševně, bude pro vás vhodný pohyb, po fyzické práci zase oceníte například dobrou divadelní hru nebo "klidnější" jógu.

Pozor na adrenalin

Někteří podnikatelé a manažeři si oblíbili odpočívat pomocí adrenalinových a rychlých sportů. Je módní kupříkladu skákat padákem nebo z mostu na dlouhé gumě, řítit se na horském kole ze skalnatých kopců nebo se potit při partii squashe. Jenže na tyhle záliby pozor, nabádají psychologové. Rychlé a náročné sporty, jako je právě třeba jízda na horském kole v extrémním terénu, squash, tenis či aerobic, burcují tělo k extrémním výkonům, při kterých se psychika vyčerpává.

Jenže po práci si potřebujete odpočinout mimo jiné tak, že uvolníte myšlenky, aby napětí v těle a hlavě povolilo. U adrenalinových sportů hrozí riziko, že z vás vysají poslední zbytky duševních sil.

"Adrenalinové sporty jsou v prvé řadě aktivním odpočinkem, a proto jsou určitě lepší než pasivní odpočinek, třeba u televize. Domnívám se, že jejich háček je v tom, že z workholika mohou udělat člověka závislého na endorfinové dávce, která se v mozku uvolňuje při tom slastném zážitku překonávání vlastních hranic. Ale všechno má svá pro a proti," míní psycholog Tomáš Vašák.

Mezi činnosti, které naopak "uvolňují" a zklidňují myšlenky, patří například procházky v přírodě, četba, meditace nebo jóga.

Rychlé a náročné sporty, jako je jízda na kole v extrémním terénu nebo squash, burcují tělo k extrémním výkonům, při kterých se vyčerpává psychika.



Udělejte si pohodu

Nic nezkazíte také wellness programy, masážemi, saunou, kosmetickými procedurami, návštěvou solné jeskyně, zkrátka vším, co je vám příjemné. Wellness centra rostou ve větších městech jako houby po dešti. Můžete si tu zacvičit v posilovně nebo vybrat například některý z typů aerobiku nebo jógu, zajít do sauny nebo na masáž.

Pokud potřebujete intenzivní odpočinkovou kúru, nabízejí se lázně, kde si můžete dopřát podobné služby. V rámci víkendových nebo týdenních pobytů si můžete vybrat různé procedury podle přání nebo si nechat sestavit program na míru. V nabídce bývají speciální pobyty pro manažery, ale třeba i ženy, které chtějí zkrásnět a zhubnout. Včetně ubytování a stravy zaplatíte zhruba od pěti do dvanácti tisíc korun za týden podle sezony, místa a vybraných služeb.

Abyste se udrželi v dobré duševní kondici, nezříkejte se ani "živé" kultury. Divadla, kina, výstavy, doporučují psychologové jako kvalitní trávení volného času všem profesím bez rozdílu.

Tělo i mysl lze strhnout

A proč je tak důležité odpočívat? Přepracování není nic jiného než přetížení organismu. Co se stane, když naložíte kupříkladu kuchyňskou váhu víc, než snese? Lidově řečeno - strhnete ji. Totéž platí o lidském těle a mysli.

"Výkonnost po určité době klesá, a pokud nezařadíte odpočinek, začnete čerpat z rezerv a jdete do minusu," upozorňuje Tomáš Vašák.

Přetížení se nejdříve projeví na psychice jako podrážděnost. Začnete se uzavírat do sebe, přestanete se radovat, přemrštěně reagujete, jste lítostiví. Podobný stav může skončit dokonce až v ordinaci psychiatra s diagnózou deprese.

Vyčerpání s sebou nese i fyzické projevy. Začnete špatně spát. To ještě prohloubí vaši únavu. Přidají se bolesti hlavy. Později i nemoci trávicí soustavy. Typickou chorobou spojenou s vyčerpáním a stresem jsou žaludeční vředy. Únava vůbec neprospívá také vašemu srdci. U vyčerpaného člověka se zvyšuje i riziko nehod. "Bylo by zajímavé mít možnost měřit ,promile‘ přepracovanosti na silnicích, možná by se ukázalo, že je to ještě větší zabiják než alkohol," upozorňuje Tomáš Vašák.