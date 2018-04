Odpovědi od George A. Formandla, ředitele Online Investor, a.s.

Minulý týden jsem vystavil otevřený dopis, k čemuž jsem dostal mnoho komentářů a otázky. Chci poděkovat za podporu, kterou jsem od mnoha lidí dostal. Do konce tohoto týdne, pravděpodobně budu k dispozici na podrobnější otázky a vysvětlení situace, ale prozatím chci napsat odpovědi na dvě nejžhavější otázky, které mi byly e-mailem podány. Omlouvám se, že mám tak mizernou psanou češtinu.

1. Kdy dostanu výpisy pro uživatele OI, a proč to trvá tak dlouho?

Výpisy budou zaslány nejpozději do středy 30.5. Důvod zpoždění: Jak několik lidi upozornilo, naše normální výpisy by nebyly moc platné v této situaci. Museli jsme přidělat sekce co ukazuje přesně pozice a stav peníze na účtu k 18.5.2001. Vzhledem okolnostem máme problémy s každou blbostí…………. Kde můžou programátoři pracovat, nemáme k dispozici pořádné stroje, bývalí zaměstnanci dobrovolně pomáhají mezi svoje schůzky, atd., tak všechno trvá teď dlouho. Teprve včera jsme si půjčili pořádnou tiskárnu, a večer jsme kupovali papír, abychom měli na čem tisknout. Opakuju do středy 30.5.2001, budou zaslány.

2. Můžu disponovat s akciemi na RM-Systému, které byly koupeny přes OI?

Ano! Transakce na RM-S byly provedeny přes účty Private Investors, ale uživatelé OI byly majiteli. Dále, Private Investors nikdy neblokoval tydle akcie, takže se můžou prodat přes jakykoliv jinej obchodník, nebo přímo přes RM-S. Lidi muzou obdržet seznam akcii co vlastněji přímo od SCP.

V příštích pár dnech budu odpovidat na další otázky……

George Formandl

Ředitel

Online Investor, a.s.