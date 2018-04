Daň z příjmů: Odpovědi odborníka na daňové otázky čtenářů

Učím na základní škole a účetní mi odmítla udělat vyúčtování daní za rok 2012. Prý to neumí. Jde přitom o to, že jako zaměstnanec mám hypotéku. Je to její povinnost, nebo ne?

Povinnost zaměstnavatele provést zaměstnanci roční zúčtování daně z příjmů je zakotvena v zákoně o daních z příjmů (§ 38ch). Aby povinnost vznikla, musí zaměstnanec o provedení ročního zúčtování písemně požádat nejpozději do 15. února následujícího roku. Kromě toho musí do tohoto data podepsat prohlášení pro přiznání případných slev, daňového zvýhodnění na dítě a musí doložit všechny podklady pro provedení ročního zúčtování – ve vašem případě potvrzení banky o výši zaplacených úroků.

Minulý rok v říjnu mi skončila rodičovská (7 600 korun měsíčně). Pak jsem byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti byla 3 200 korun. Od 20. prosince jsem zaměstnána na poloviční úvazek, měsíčně si vydělám 5 935 korun. Může si na mě manžel uplatnit slevu?

Slevu na dani ve výši 24 840 korun může manžel uplatnit, pokud vaše vlastní příjmy nedosáhly ročního úhrnu 68 tisíc korun. Do příjmů se nezahrnují dávky státní sociální podpory, to znamená ani rodičovský příspěvek. Vzhledem k výši příjmů ze zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti jste zákonem stanovenou hranici příjmů nedosáhla.

Daně 2012 Otázky a odpovědi na častá úskalí ohledně daní

Slevu na manžela (manželku) je možné uplatnit v daňovém přiznání i v ročním zúčtování. Zaměstnavateli je v takovém případě nutné doložit vaše čestné prohlášení, že jste hranice příjmů nedosáhla. Žádost o roční zúčtování je však zaměstnavateli nutné podávat nejpozději do 15. února. Pokud jste to neudělali, podejte daňové přiznání sami.

Jsme sourozenci, oba občané ČR, zdědili jsme dům, který pronajímáme. Oba pracujeme celoročně v cizině, domů jezdíme jen na část dovolené. Můžeme si oba v daňovém přiznání odečíst slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun?

Uplatnění slevy na poplatníka není nijak podmíněno. Máte na ni nárok, i když se dlouhodobě zdržujete mimo území ČR.

Jsme sdružení vlastníků bytů, vybíráme do společného fondu zálohy a příspěvky na dodávku služeb pro společné prostory, které jsou po skončení roku vyúčtovány a vyrovnány s jednotlivými spoluvlastníky. Vybíráme též příspěvky do fondu oprav. Peníze máme na běžném účtu, kde úroky za rok nepřesahují 300 korun. Úřadu podáváme prohlášení o tom, že jsme neměli žádné příjmy podléhající zdanění. Postupujeme správně?

Společenství vlastníků jednotek patří mezi subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny kvůli podnikání. U nich jsou předmětem daně z příjmů právnických osob vždy příjmy z reklamy a z nájmu (pokud tyto příjmy nejsou rozdělovány členům společenství) a předmětem daně nejsou výnosy z činností vyplývajících z poslání společenství, pokud související náklady jsou vyšší. Z výběru či zúčtování záloh na služby a příspěvků do fondu oprav nevzniká společenství žádný zdanitelný příjem. Úroky na běžném účtu nejsou u neziskových subjektů předmětem daně. Váš postup je správný.

Půjčil jsem kamarádovi větší částku peněz. Roční úrok z půjčky přesáhne 20 tisíc korun. Dává se tento příjem do daňového přiznání? Pokud ano, kam ho mám zapsat?

Úroky jsou zdanitelným příjmem, a protože přesahují limit 15 tisíc korun (6 000 limit pro zaměstnance), musíte je zahrnout do daňového přiznání. Je to příjem podle § 8 zákona o daních z příjmů (kapitálové příjmy) a uvádí se na řádek 38.