Odpovědnost za odložené věci

V prosinci loňského roku mi na pracovišti někdo ukradl peněženku, v níž jsem měla tři a půl tisíce korun. Měla jsem ji v kabelce, kterou odkládám do skříně bez zámku. Když opouštím kancelář, zamykám vždy dveře. Ztrátu jsem zjistila na konci směny a hned ji ohlásila na policii i zaměstnavateli. Policie krádež prošetřila, ale nezjistila pachatele. Zaměstnavatel mi oznámil, že mi peníze neuhradí, protože jsem je měla uložit na uzamykatelné místo. Je stanovisko zaměstnavatele správné?Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnancům podmínky, aby mohli odkládat věci v souvislosti s výkonem práce. Měl by jim přidělit uzamykatelnou skříňku, kam by mohli uložit své oblečení a další věci, které nemohou mít u sebe po dobu výkonu práce. Dále by jim měl umožnit odkládat si věci v uzamykatelném stole. Z hlediska posouzení je tedy rozhodující, zda zaměstnavatel tuto svou povinnost splnil a zda stanovil pracovním nebo jiným vnitřním předpisem způsob ukládání věcí během výkonu práce. Jestliže se to nestalo, pak odpovídá za vzniklou škodu. Vzhledem k tomu, že škoda na penězích nepřekročila zákonný limit pět tisíc korun, je zaměstnavatel povinen vzniklou škodu uhradit, pokud neprokáže, že zaměstnanec porušil své povinnosti při odložení svých věcí u zaměstnavatele v souvislosti s výkonem práce.