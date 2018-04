Odpovědnost za žalobu

D. Janda, Hodonín



Jednou ze základních povinností zaměstnance je pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. Měl byste tedy svého zaměstnavatele poslechnout. Pokyn žalovat o náhradu škody organizaci, která za ni neodpovídá, totiž není v rozporu s právními předpisy. Problém je v tom, že ve svém důsledku může být podaná žaloba zamítnuta. Vašemu zaměstnavateli proto hrozí nejen to, že bude muset uhradit náklady soudního řízení, ale i promlčení nároku na náhradu škody, nepodá-li včas žalobu proti subjektu, který za ni doopravdy odpovídá. Mohlo by se také, jak se právem obáváte, stát, že vina za vzniklou škodu bude dána vám, neboť právní otázky řešíte právě vy. Pak by po vás mohla být požadována i náhrada vzniklé škody.

Váš nadřízený by mohl potom například tvrdit, že jste tuto škodu způsobil porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů, neboť jste žalobu podal proti neoprávněnému subjektu. Bylo by otázkou dokazování, zda byste prokázal, že jste nadřízeného upozornil na to, že za škodu odpovídá někdo jiný. Záleželo by i na vašich spolupracovnících, zda by toto jako svědci potvrdili. Domnívám se proto, že nejvhodnějším řešením by bylo zaslat písemně vašemu nadřízenému rozbor situace a znovu mu vysvětlit, kdo za vzniklou škodu odpovídá a proč jste přesvědčen, že žalován má být jiný subjekt. Pokyn podat žalobu by vám šéf měl dát pokud možno také písemně a je samozřejmé, že váš šéf jako statutární zástupce firmy bude žalobu podepisovat. Pokud by váš nadřízený přesto trval na tom, aby bylo žalováno, jak se rozhodl, nemohl by vás potom nikdo vinit z důsledků nesprávně podané žaloby.