Jaké výluky a háčky mívají odpovědnostní pojistky a co neuhradí

Produkty v nabídce českých pojišťoven se mezi sebou často zásadně liší. Na co si dát pozor, aby pojistka plnila svoji nezastupitelnou roli a v nouzi skutečně pomohla? Při výběru produktu, který lze laicky vnímat jako povinné ručení pro život, se vyplatí respektovat několik základních rad.

1. Rozdílný rozsah pojištění

Ačkoliv má toto pojištění stejný název u všech pojišťoven, obsah se mnohdy různí. U některých pojistek je automaticky zahrnuta i odpovědnost z držby nemovitosti, u jiných je naopak vyloučena a je nutné sjednání samostatného pojištění. U všech produktů je zahrnuta i odpovědnost za újmu způsobenou dětmi, některé pojišťovny krytí rozšiřují i o škody způsobené rodiči a jinými osobami, které žijí ve společné domácnosti, a o osoby, kterým bylo svěřeno opatrování dítěte, popřípadě pomáhají s provozem domácnosti.

Odlišnosti dále najdeme v tom, v jaké míře jsou do pojistné ochrany zahrnuty i náklady na právní zastoupení pojištěného při případných soudních sporech s poškozenými nebo zachraňovací náklady, které byly vynaloženy za účelem odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí. V neposlední řadě se tyto pojistky odlišují v míře zahrnutí odpovědnosti za škody způsobené zvířaty ve vlastnictví pojištěného, dále za škody způsobené legálně drženými zbraněmi či za škody způsobené malými motorovými plavidly nebo dálkově řízenými leteckými modely.

2. Pozor na nemajetkové újmy

Řekne-li se odpovědnost za škodu v běžném občanském životě, většině lidem se vybaví vytopení sousedů pračkou. Podle občanského zákoníku jsme však povinni nahradit nejen majetkovou újmu, což je způsobená škoda na movitých či nemovitých věcech, ale také takzvanou nemajetkovou újmu. Za tu je považován zejména zásah do přirozených práv člověka, ať již jde o ztrátu života či zdraví, omezení osobní svobody, zásah do soukromí, cti, důstojnosti nebo poškození dobrého jména. Za nemajetkovou újmu je považováno i osobní neštěstí, které mohou pociťovat blízké osoby poškozeného, ale třeba i náhodní svědci dopravní nehody. Dobrá pojistka by nás proto měla ochránit před co největší škálou škod, které můžeme způsobit, včetně nemajetkových.

3. Nízké pojistné částky nemusí stačit

Základní částka, na kterou se lze pojistit, se běžně pohybuje od jednoho do 50 milionů korun, přičemž může být stanovena jiná částka pro újmy na majetku a jiná pro újmy na zdraví. Pojistné částky by měly u odpovědnosti za újmu na zdraví dosahovat alespoň deseti milionů korun. Sjednání pojistné částky závisí i na tom, jak velký majetek daný člověk vlastní. Čím majetnější člověk, tím by měl mít sjednánu větší pojistnou částku. Pozor však na nejrůznější limity. Uplatňován může být limit na takzvané regresní platby, tedy platby, které může požadovat zdravotní pojišťovna po tom, kdo nemocného poškodil. Pojišťovny také často uplatňují přísné limity na škody na elektronických zařízeních, mobilních telefonech či kuchyňských spotřebičích. Setkat se lze i s limity pro narušení práv na ochranu osobnosti, dále pak u škod na pronajatých a převzatých movitých či nemovitých věcech. Čím méně limitů pojišťovna uplatňuje, tím lépe.

4. Bez výluky na hrubou nedbalost

Škody třetím osobám můžeme způsobit úmyslně (včetně svévole či škodolibosti) či pod vlivem alkoholu. V těchto případech nám pojištění odpovědnosti nepomůže, protože tyto příčiny jsou z pojistného plnění vyloučeny. Nejčastějším důvodem vzniklých škod je však nedbalost, což je určitá míra neopatrnosti. Nejvážnější forma nedbalosti je takzvaná hrubá nedbalost, kterou některé pojišťovny vylučují. Tady by měl každý zbystřit. Hranice mezi běžnou a hrubou nedbalostí je totiž relativně tenká a často závisí až na rozhodnutí soudu. Pojišťovny mají navíc tento pojem definovány ve svých pojistných podmínkách nejednotně a za hrubou nedbalost může pojišťovna označit i méně nebezpečnou formu nedbalosti. Rozumné doporučení proto zní: pojistkám s touto výlukou se vyhněte.

5. Povinnosti a limity plnění

Předpokladem získání pojistného plnění je kromě vzniku újmy také zavinění ze strany pojištěného spolu s porušením právní povinnosti – to je nejčastěji ona již zmiňovaná nedbalost. Mnoho klientů tento princip pojištění odpovědnosti nechápe a domnívá se, že podmínkou pro výplatu pojistného plnění je vznik újmy, pokud možno bez jejich zavinění.

Typickou situací je případ, kdy matka neuhlídá své dítě při nákupu v obchodním centru a to způsobí například škodu na vystavené elektronice. Matka pojistnou událost nahlásí tak, že pojišťovně tvrdí, že svého syna hlídala, ale on stejně škodu způsobil. Bojí se přiznat, že zanedbala dozor nad svým synem, přestože tomu tak bylo. Výsledkem je neplnění pojišťovny. Kdyby zavinění nepopírala, pojišťovna by takovou škodu standardně uhradila. Vzniklou škodu je také nutné nahlásit pojišťovně bezprostředně či v dané časové lhůtě. Rovněž nesmíme zčásti či zcela uznat nárok na náhradu škody a nesmíme uzavřít smír s poškozeným, a to bez vědomí pojišťovny.

