Odpracování přesčasových hodin bez příplatku

Zaměstnavatel dal do mzdových výměrů podmínku, že každý zaměstnanec je povinen odpracovat deset až dvacet hodin přesčas pro firmu zdarma. Pokud zaměstnanec tuto podmínku nesplní, nevyplatí mu prémii v plné výši. Lze takto postupovat?Uvedený postup zaměstnavatele je v přímém rozporu s ustanoveními zákoníku práce i zákona o mzdě, kde se výslovně stanoví, že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Jestliže tedy zaměstnanec pracoval přesčas, to je nad rámec stanovené týdenní pracovní doby na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem, pak je povinností zaměstnavatele nejen zaplatit takovou práci přesčas, ale poskytnout za ni i příslušný příplatek. Jedinou výjimkou z této zásady by bylo, kdyby určitý počet hodin práce přesčas zahrnul zaměstnanci přímo do základní mzdy bud v pracovní smlouvě, nebo v kolektivní smlouvě. Takové opatření však nemůže zaměstnavatel provést vnitropodnikovým předpisem. Druhým nedostatkem je, že zaměstnavatel tyto hodiny ani nevykazuje jako přesčasové a tím by mohlo dojít k překročení nebo zkreslování zákonných limitů pro práci přesčas.