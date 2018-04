Novinka: Při úpadku cestovky a krachu zájezdu peníze zpět za pár dnů

Nevýhodou novinky je, že se pojistka nedá sjednat samostatně, ale jen jako připojištění k cestovní pojistce Generali. Pokud tedy máte cestovní pojistku u jiné pojišťovny, museli byste uzavřít další, což se již prodraží. Některé pojišťovny ale zvažují, že by mohly obdobnou pojistkou nabízet rovněž.

Peníze jsou vyplaceny do výše limitu

Cena samotného připojištění je vcelku přijatelná. Platí se jednorázově na osobu a zájezd a pojistné přijde na 20, 50 nebo 80 korun podle toho, jak vysoký pojistný limit zvolíte. Tyto limity jsou celkem tři a jejich volba se odvíjí vždy od ceny zájezdu. Pokud by tedy zájezd stál na osobu 17 tisíc korun, je potřena zvolit pojistný limit 20 tisíc korun, což přijde jednorázově na 50 korun.

Limity pojistného plnění a cena připojištění Limit v Kč Pojistné na osobu a zájezd v Kč 10 000 20 20 000 50 80 000 80 Zdroj: Generali

Princip fungování produktové novinky je pak jednoduchý. Jestliže cestovní kancelář skutečně zkrachuje a zájezd se neuskuteční, pojištěný uplatní škodu ze sjednané pojistky a nemusí čekat na odškodnění z povinného pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, což zpravidla trvá půl roku. Vrácení peněz až do výše pojistného limitu je tak podstatně rychlejší.

Připojištění pro případ neuskutečnění zájezdu: limit 20 tisíc korun, pojistné 50 korun.

Pokud cestovní kancelář zkrachuje a zájezd se neuskuteční, dojde k pojistnému plnění.

Generali vyplatí plnou cenu zájezdu, tedy 17 tisíc korun.

Odškodnění z povinného pojištění proti úpadku již klient neuplatňuje, nárok přechází na Generali.

"Po přihlášení nároku za neuskutečněný zájezd z cestovního pojištění a doložení potřebných dokladů mohou mít klienti peníze na svých účtech do čtrnácti dnů," přibližuje Pavel Sivák, vedoucí oddělení pojištění privátních rizik pojišťovny Generali. Odškodnění z povinného pojištění proti úpadku již ale klient nemůže uplatnit, protože by šlo duplicitní výplatu peněz a nárok na výplatu v tomto případě přechází na Generali.

Drahý zájezd jen do limitu 80 tisíc korun

Nová pojistka má ale cvé limity. Nejvýše se dá pojistit zájezd do 80 tisíc korun, což přijde na 80 korun. Pokud je zájezd dražší, vyplatí Generali pojištěnému nejvýše 80 tisíc korun a zbývající škodu si musí poškozený uplatnit z povinného pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. "V každém případě ale dostane klient zpět peníze za celou škodu," říká Pavel Sivák.

Připojištění pro případ neuskutečnění zájezdu: limit 80 tisíc korun, pojistné 80 korun

V případně krachu cestovní kanceláře se zájezd neuskuteční.

Odškodnění pojištěnému vyplatí Generali do sjednaného limitu, tedy 80 tisíc korun

Zbývající škodu ve výši 20 tisíc korun uplatňuje poškozený z povinného pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.

"K vytvoření produktu nás vedly nedostatky v zákoně, který nezaručuje stoprocentní ochranu spotřebitele," říká generální ředitel Generali Štefan Tillinger. Současná zákonná úprava podle něj sice stanoví cestovním kancelářím povinnost pojistit se proti úpadku, výši pojistného limitu ale určuje jen velmi obecně a konkrétní částka tak záleží prakticky jen na rozhodnutí cestovní kanceláře. V praxi se pak stává, že tento limit nemusí být dostatečný a za neuskutečněný zájezd pak mohou poškození dostat zpět jen část peněz (čtěte více zde).

Na stejný nedostatek v zákoně zareagovala také Uniqa pojišťovna. Do konce letní sezóny (do 30.9.2012) garantuje svým klientům, kteří si zakoupili zájezd u cestovní kanceláře pojištěné pro případ úpadku u Uniqa pojišťovny včetně cestovního pojištění, že v případě úpadku cestovky nahradí poškozeným klientům vzniklé náklady až do plné výše uhrazené ceny zájezdu. Garanci nabízí pojišťovna bez navýšení pojistného, výplatní lhůta šest měsíců však zůstává.