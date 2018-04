Na odškodné za zkažený zájezd jsou tabulky. Soudy k nim přihlížejí

Reklamace, které uznat nelze Byli jsme šokováni, kolik je v bulharském hotelu kromě Čechů cizinců. Na pláži bylo dokonce i mnoho Bulharů.

Vámi inzerovaný pozvolný vstup do moře byl až příliš pozvolný.

Chceme vrátit 50 procent z ceny zájezdu. Shrnovalo se nám prostěradlo, a i když bylo hned vyměněno za nové, shrnovalo se dál.

Na pláži v Řecku jsme si dali gyros, ale to nebyl gyros, jak má být. To když si ho dám u nás na nádraží, to je gyros, ale tohle...

Na pláži byli otravní prodejci, nabízeli masáže, jídlo, ač jsme měli v hotelu all inclusive. Zdroj: AČCKA, CK Alexandria