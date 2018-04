Hot product a masážní polštářky jsou další „šmejdi“, varuje čtenářka

„Už mě opravdu bolely nohy i záda, takže jsem si do připraveného křesla ráda sedla,“ říká Milena Kohoutová. „Bylo to příjemné, seděla jsem pohodlně, do zad mi něco pulsovalo,“ líčí svou první zkušenost s masážním polštářkem. Mezitím slečna ze stánku vytáhla vějíř losů a oběma dámám je nabídla. Kamarádka paní Kohoutové vyhrála jen dvě stovky, paní Kohoutová ale neuvěřitelných šest tisíc korun.

Výhra se sice nevyplácela, vyhraná částka ale znamenala slevu na masážní přístroj. Prodejní cena masážního polštářku byla 12 990 korun, takže s výherním losem cena poloviční. Vypadalo to jako výhodná nabídka. „Navíc mě prodejkyně ujišťovala, že je to báječný, všeléčivý přístroj, posiluje zádové svalstvo, odbourává stres,“ popisuje zákaznice. A tak paní Kohoutová podepsala kupní smlouvu a jeden přístroj si koupila.



Když ale přišla domů a přístroj s manželem vyzkoušela, bylo po nadšení. Masáž vlastně vůbec příjemná nebyla. Paní Kohoutová hledala k výrobku nějaké informace na internetu. „A našla jsem skoro stejný výrobek, ovšem za necelé dva tisíce, a to mě dopálilo,“ říká.



Názor rehabilitační lékařky Emy Kaslové Firma neuvádí, na jakém principu přístroj pracuje, zda -li na principu elektroterapie, nebo magnetoterapie.



Každá elektroterapie či magnetoterapie má přísné obecné i specifické kontraindikace a například pacienti s kardiostimulátorem podobné přístroje nesmí vůbec používat.

Nejen práce fyzioterapeuta, ale hlavně vlastní aktivní přístup ke cvičení a rehabilitaci žádný přístroj nenahradí.



Prodejci, firmě Hot product, zaslala odstoupení od smlouvy, zboží vrátila a čekala na své peníze. O měsíc později se jí balík vrátil zpět, neotevřený, jen se spoustou razítek. Oželet šest tisíc ale rozhodně nechtěla. Do firmy několikrát telefonovala, ale marně. Požádala svého známého, aby zašel do sídla firmy. Ani on neuspěl. Na uvedené adrese nenašel ani cedulku firmy. A není divu. V místě totiž sídlí celkem 696 firem a jejich sídla jsou pouze virtuální.

„Peníze už asi neuvidím, ale doufám, že můj příběh bude aspoň varováním pro ostatní, nechci aby byli poškozeni další senioři, kteří jsou cílovou skupinou, protože koho v našem věku nebolí záda a nechtěl by zázračnou úlevu od bolesti?“ uzavírá příběh paní Kohoutová.

Odstoupení od smlouvy je platné, i když firma zásilku nepřevzala

„Společnosti jako Hot Product s.r.o. prodávají masážní přístroje ve svých stáncích v obchodních centrech nebo na veletrzích, což obecně vzato je obvyklý obchodní prostor, kde se prodej zboží dá očekávat, proto nerespektují právo spotřebitele od smlouvy odstoupit do 14 dnů, zboží nepřebírají a peníze nevrací, “ poukazuje vedoucí právní poradny d Testu Lukáš Zelený. Zákon však spotřebitele chrání i za situace, kdy je smlouva uzavřena v prostoru jinak obvyklém pro podnikání, a to za předpokladu, že je spotřebitel do něho obchodníkem přiveden.

„V daném případě se jednalo o výstavu Stavíme, bydlíme, takže bych za prostor obvyklý k podnikání považoval stánky s tématikou stavění a bydlení a do toho mi masážní přístroj moc nezapadá. Stánek s masážním přístrojem bych proto na této výstavě za prostor obvyklý pro podnikání nepovažoval,“ argumentuje advokát Pavel Nastis.

Oba experti se ale shodují v tom, že paní Kohoutová byla oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. A její odstoupení je platné, i když firma zásilku nepřevzala.



„Tím, že společnost maří doručování, nic nezmění na tom, že k odstoupení došlo a smlouva se zrušila třetí pracovní den po odeslání dopisu prostřednictvím České pošty,“ vysvětluje Zelený. Smlouva je zrušená, firma je povinna vrátit peníze, a pokud má společnost zájem na vrácení zboží, už si ho musí vyzvednout na své náklady sama.

ČOI u firmy Hot Product provedla již tři kontroly

„Česká obchodní inspekce eviduje celkem zhruba desítku stížností na firmu, většina z nich se týká právě nemožnosti odstoupit od kupní smlouvy,“ informuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Česká obchodní inspekce ze zákona může kontrolovat, zda prodejce porušil některé z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, za prokázané porušení může uložit sankci. A praktikami firmy Hot Product se zabývá, provedla již tři kontroly.

„Dvě z kontrol byly bez zjištění, v případě kontroly z minulého týdne bude zahájeno správní řízení, až do pravomocného rozhodnutí ale nelze v tuto chvíli sdělit, co je obsahem probíhajícího šetření,“ upřesňuje Fröhlich.

Hot product: žádost o odstoupení byla přehlédnuta

Konkrétní případ ale ani Česká obchodní inspekce nevyřeší, to musí řešit sama paní Kohoutová. „Prodávajícího bych zažaloval o vrácení peněz, před podáním žaloby je ovšem třeba zaslat takzvanou předžalobní výzvu a žalobu je poté možné podat po sedmi dnech,“ doporučuje advokát Pavel Nastis. Pokud by totiž předžalobní výzvu paní Kohoutová neposlala, je pravděpodobné, že by jí soud nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, i kdyby byla v soudním sporu úspěšná.

Naše redakce oslovila prokuristu firmy Hot product s jedinou otázkou, a to, kdy paní Kohoutové vrátí peníze. Odpověď přišla obratem: „Od paní Kohoutové neevidujeme žádnou žádost o odstoupení, je možné, že byla tato nějakým způsobem přehlédnuta. Zboží se má správně zaslat na adresu až na vyzvání z naší strany nebo se tak má učinit po vzájemné dohodě, kdy si zboží dokonce vyzvedneme u zákazníka, aby se nepoškodilo. V momentě, kdy paní Kohoutová neobdržela žádné odpovědi, mohla nás kontaktovat telefonicky pro urychlení žádosti. Telefon je dostupný pracovní den od 9 do 17 hodin. Na váš dotaz reagujeme tak, že bychom rádi, aby nás paní Kohoutová kontaktovala, abychom věc mohli posoudit a vyřídit,“ píše ve svém e-mailu prokurista společnosti Hot product Marek Zeman.

Paní Kohoutová tedy společnost ještě jednou kontaktovala, telefony ale opět nikdo nebral. I jí ale přišlo e-mailové vyjádření od Marka Zemana: „Je nám moc líto situace, která nastala. Nějakým nedopatřením se nám nedostavila korespondence z vaší strany, avšak plně vyhovíme vaší žádosti, samozřejmě. Poprosil bych vás o naskenování podacího lístku k zásilce, který jste nám již adresovala, a to společně s kopií kupní smlouvy. Vše zašlete na tento e-mail, aby se celá záležitost co nejrychleji vyřídila. Ještě vás žádám o zaslání čísla účtu, na který máme finanční prostředky zaslat. Vaše záležitost bude neprodleně vyřízena.“

Takže to vypadá, že se paní Kohoutová svých peněz nakonec přece jen dočká.



Jaké jsou nejčastější triky obchodníků

Trik Oslovení mimo stánek

Obchodníci volí tento způsob prodeje zcela záměrně. Spotřebitel nabídku nečeká a není na ni připraven, nemá možnost srovnání s obdobnými výrobky jiných obchodníků a hlavně vychází při rozhodování pouze z informací, které mu poskytuje obchodník, jenž sleduje jediný cíl, prodat. Obchodníci výrobek vychválí i za využití nepravdivých informací a záměrně pomlčí o tom, co by spotřebitele od nákupu odradilo.

Trik Losování slevy

Zákazník sice losuje, ale všechny losy jsou stejné. Takže každý spotřebitel „vyhraje“ a najednou zboží, které se cenou jevilo jako drahé a nedostupné, se mu nabízí například s 50procentní slevou. Vyvolání přesvědčení výhry, kdy spotřebitel ve skutečnosti nevyhrál, protože si toto zboží spotřebitelé za tuto nižší cenu běžně kupují, je zakázanou agresivní praktikou, která v těchto případech bývá tím posledním, čím obchodník zákazníka přesvědčí k uzavření kupní smlouvy, ale především k zaplacení kupní ceny.

Trik Sleva platí jen dnes

Přesvědčování obchodníkem stylem sleva platí pouze teď, patří mezi nejběžnější nekalé triky obchodníků a je potřeba si uvědomit už na místě, že je na vás obchodník zkouší. Zjistíte-li to dodatečně, můžete sice informovat Českou obchodní inspekci, která jednání obchodníka prověří, případně mu uloží pokutu, ale na uzavřené smlouvě už to nic nezmění.



