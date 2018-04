Odstoupit od úvěrové smlouvy zatím umožňují jen některé banky

Ten, kdo se dnes rozhodne sáhnout po úvěru, pravděpodobně neuvažuje o výrazně dřívějším umoření úvěru. Jenže co dělat, když si rozjednáte úvěr v bance jedné a následně dostanete mnohem lepší nabídku u konkurence? Jakmile podepíšete smlouvu, možností moc nemáte.

Odstoupit od úvěrové smlouvy lze jen v některých případech

Současná právní úprava umožňuje klientovi odstoupit od smlouvy o úvěru pouze v případě, že tuto smlouvu uzavřel na dálku nebo mimo obchodní místa banky. Pak smí písemnou formou a bez nutnosti udat důvod od již uzavřené smlouvy odstoupit. Jen musí stihnout předat svůj projev vůle bance nejpozději 14 dnů ode dne, kdy smlouvu uzavřel, a vrátit vyčerpaný dluh s příslušenstvím (tj. úroky).

Jiný způsob banky zpravidla neakceptují. Pokud ano, nejedná se už o odstoupení od smlouvy, nýbrž o předčasné splacení úvěru nebo výpověď smlouvy.

Zatímco předčasnou splátku úvěru přijímají všechny banky kdykoliv a prakticky bez problémů, jiný způsob ukončení smlouvy než splacení v dohodnutém termínu běžně nedovolují. Navíc mimořádnou splátku během trvání úvěrového vztahu často provázejí nemalé sankční poplatky. Až na výjimky (např. Česká spořitelna, mBank) navíc musíte bance svůj záměr umořit svůj dluh, případně jeho část, oznámit v dostatečném předstihu.

Způsoby ukončení smlouvy o spotřebitelském úvěru Banka Odstoupení Ukončení vztahu

jiným způsobem Poplatky a sankce Termíny Citibank x předčasná splátka zdarma kdykoliv Česká spořitelna dle právních předpisů x zdarma 14 dnů od

uzavření smlouvy ČSOB x nečerpání,

předčasná splátka zdarma/

1 %, min.

1 000 korun kdykoliv GE Money Bank x předčasná splátka 5 %, min.

1 000 korun kdykoliv Komerční banka dle právních předpisů x zdarma 14 dnů od uzavření

smlouvy LBBW dle právních předpisů výpověď, předčasná

splátka zdarma 14 dnů od uzavření

smlouvy mBank dle právních předpisů výpověď zdarma 14 dnů od uzavření

smlouvy

/30 dnů Poštovní spořitelna x předčasná splátka zdarma kdykoliv Raiffeisenbank dle právních předpisů předčasná splátka zdarma

/4 % z mimoř. splátky 14 dnů od uzavření

smlouvy

/kdykoliv UniCredit Bank x nečerpání,

předčasná splátka 1 % + 0,3 %

z nečerpané částky/zdarma kdykoliv Volksbank dle právních předpisů x min. 500 korun za změnu smlouvy 14 dnů od uzavření smlouvy Zdroj: banky

Naproti tomu výpověď smlouvy o úvěru mohou, z námi sledovaných jedenácti bank, podat pouze klienti LBBW a mBank. "Z obchodních podmínek vyplývá, že po dobu trvání úvěru, respektive do splacení veškerých dlužných částek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývajících klient nesmí, aniž by měl předchozí souhlas banky, smluvní vztah vypovědět ani jinak ukončit smlouvu o spotřebitelském úvěru," uvedla pro iDNES.cz Martina Lambert, tisková mluvčí LBBW.

Podobně to funguje u mBank. "Klient může úvěrový vztah ukončit kdykoliv v průběhu trvání smluvního závazku s výjimkou situace, kdy neplní své povinnosti a je aktuálně po splatnosti. Podmínky najde v obchodních podmínkách," popsala postup mluvčí mBank Pavla Renčínová.

Podle těchto podmínek lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů po uzavření smlouvy. Později pak je klient oprávněn úvěrovou smlouvu vypovědět, a to kdykoliv bez udání důvodu. Je zde však stanovena lhůta, a to 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi bance.

S ukončením smluvního vztahu v těchto bankách pak není spojena žádná sankce a ani jiný poplatek.

Poplatkům se nemusíte vyhnout, ani když úvěr pouze nevyčerpáte

Některé banky (ČSOB, UniCredit Bank) počítají dokonce s tím, že by klient nemusel vůbec úvěr vyčerpat (tj. například u hotovostního úvěru nevyzvednout si peníze). Nicméně každá z nich se zachová trochu jinak.

"Pokud klient ještě vůbec nezačal úvěr čerpat a uplynula mu lhůta pro čerpání, pak je úvěrová smlouva chápána jako neplatná," vysvětluje Irena Zatloukalová z externí komunikace ČSOB. V UniCredit Bank ale je rozhodnutí klienta úvěr nečerpat spojeno navíc s povinností úhrady kompenzačního poplatku.

"Poplatek je banka oprávněna požadovat, pokud jí daným krokem vzniká refinanční škoda," říká Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Podle aktuálního ceníku banky jsou tyto kompenzační poplatky hned dva. První je poplatek z nečerpané částky úvěrů, která je minimálně 1 % (tj. klientská sazba snížená o diskontní sazbu) a k tomu ještě navíc poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání. Ten činí 0,3 %.