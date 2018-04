Odstupné za byt? Neprohýřit, ale investovat!

Tento příspěvek volně navazuje na komentář z 16.8., který se zaměřoval na osvobození příjmů z prodeje nemovitostí v osobním vlastnictví (dodržení časového testu) a vzhledem k poměrně rozsáhlé diskusi se snažím tímto příspěvkem oblast zdaňování bydlení rozšířit i o tuto oblast. Právní oporu této problematiky najdeme opět v zákoně o daních z příjmů (nyní jde o paragraf 4, odst.1, písm. u, ZDP). Jaká jsou tedy ve stručnosti východiska zmiňované oblasti zákona?

O dstupné lze daňově osvobodit, pokud jej v určitém čase poplatník použije k bydlení

Snahou zákonodárce je daňově zvýhodnit ty, kteří jsou ochotni z nějakých důvodů se z nemovitosti vlastníka přestěhovat a zároveň jsou ochotni aktivně řešit vlastní bydlení. Z praxe jde nejčastěji o často spornou problematiku majitelů činžovního domu s byty a jeho nájemci. Realita ukázala, že v těchto situacích dochází často k velkému napětí.

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu a dále náhrada (zmiňované odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že:

odstupné použil, nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž odstupné přijal

částku odpovídající odstupnému vynaložil na obstarání bytových potřeb v době jednoho roku před jejím obdržení

Toto jsou dvě skutečně klíčové zásady, které je nutné mít při daňové optimalizaci na zřeteli!

P řijetí odstupného se musí ohlásit finančnímu úřadu

Důvody pro řešení bytové otázky uživatele bytu mohou být rozdílné a nemá cenu se jimi nijak více zabývat. Odcházející uživatel bytu je povinen do konce zdaňovacího období (v ČR do 31.12.) oznámit správci daně fakt, že v právě uplynulém kalendářním roce odstupné za uvolňovaný byt přijal. Za případné neoznámení této události může finanční úřad poplatníkovi uložit pokutu. Nezáleží přitom na měsíci, kdy došlo k přijetí odstupného v rámci kalendářního roku. Oznamovací povinnost ukončenou 31.12. uplynulého kalendářního roku má poplatník bez ohledu na měsíc, v němž k přijetí odstupného došlo.

V následujícím roce je poplatník (chce-li dosáhnout na daňové osvobození odstupného) povinen tuto úhradu použít na řešení bytových potřeb. Pokud by tak v následujícím roce neučinil, pak by byl povinen částku rovnající se přijatému odstupnému zahrnout dle paragrafu 10 (ostatní příjmy) do daňového přiznání a řádně zdanit. Může se stát (poměrně častý případ), že poplatník použije v následujícím roce pouze část z přijatého odstupného na řešení bytových potřeb. V takovém případě je daňově osvobozena pouze tato část a rozdíl mezi přijatým odstupným a do bydlení investovanou částkou bude ve zmiňovaném paragrafu zdaněn.

Pro úplnost výčtu výchozích parametrů je třeba dodat, co zákonodárce rozumí obstaráním bytu; jinými slovy, kam mohou peníze z odstupného jít, aby splňovaly podmínky pro osvobození. Jde o následující situace:

Zakoupení nebo výstavba domu, popřípadě jeho části

Zakoupení bytu do vlastnictví

Úprava objektu, který nebyl určen k trvalému bydlení

Úprava nebytového prostoru k trvalému bydlení

Složení členského vkladu v bytovém družstvu

Úhrada za převod členských práv bytového družstva

Nyní jsme dostatečně vyzbrojeni na několik nejčastějších modelových příkladů s odstupným a jeho daňovým osvobozením.

Příklad 1:

Občan A vyklidil byt na základě přijatého odstupného od vlastníka bytu ve výši 500 tisíc korun. Toto odstupné obdržel v srpnu 2003. V září 2004 zakoupí tento občan byt do osobního vlastnictví ve výši 900 tisíc korun. Je přijaté odstupné osvobozeno od daně z příjmů a co musí poplatník (občan A) udělat?

V první řadě by měl splnit svoji informační povinnosti a do konce roku 2003 oznámit správci daně přijetí odstupného. Po splnění této informační povinnosti je pro poplatníka za zdaňovací období 2003 odstupné za uvolněný byt osvobozeno. Tímto ale celá záležitost nekončí a poplatník si musí pohlídat, aby během roku 2004 vynaložil odstupné na nějakou z výše uvedených potřeb. V našem případě k tomu skutečně došlo, neboť pořízení bytu do takových potřeb patří a zároveň pořizovací cena bytu pokrývá celou částku odstupného. V případě našeho modelového občana A je tedy celá částka odstupného od daňových povinností definitivně osvobozena.

Příklad 2:

Občan A uvolnil v červnu 2003 byt na základě přijatého odstupného ve výši 600 tisíc korun. V březnu následujícího roku zakoupil do osobního vlastnictví garsoniéru za 550 tisíc korun? Je tento příjem daňově osvobozen?

Občan A si opět musí splnit svoji informační povinnost vůči správci daně. Požadovaný časový test (do jednoho roku) občan A opět splnil a realizoval jednu z možných bytových potřeb. V jeho případě je ovšem problémem fakt, že přijal vyšší odstupné než je pořizovací cena nového bytu. V jeho případě bude tedy daňově osvobozena pouze částka 550 tisíc a rozdílových 50 tisíc korun bude muset poplatník v rámci paragrafu 10 zdanit.

Příklad 3:

Občan A uvolnil v říjnu 2003 byt a obdržel odstupné 300 tisíc korun. V červnu 2004 uzavřel smlouvu se společností, která staví bytové domy. Jeden byt v rámci tohoto bytového domu v ceně 1,5 miliónu korun si nechá postavit. Při podpisu smlouvy (tedy v červnu 2004) zaplatí zálohu 250 tisíc korun. Další záloha (ve výši 500 tisíc korun) je plánována na únor 2005 a zbývající úhrada bude zaplacena při předávání bytu v červenci 2005. Jak na tom bude občan A za těchto podmínek?

Tento splátkový kalendář je pro občana A z hlediska daní z příjmů nevýhodný, neboť v následujícím roce po přijetí odstupného zaplatí na bytovou potřebu pouze 250 tisíc, zatímco na odstupném obdržel celých tři sta tisíc. Rozdílových 50 tisíc by měl v rámci daňového přiznání opět zdanit jako v předcházejícím případě. Nabízí se v tomto případě možnost změnit kalendář záloh a v roce 2004 zaplatit dodavateli alespoň 300 tisíc na zálohách. V takovém případě by bylo celé odstupné osvobozeno od daně z příjmů.

Příklad 4:

Občan A získal odstupné od vlastníka činžovního domu ve výši 500 tisíc korun. Během roku 2004 provedl rekonstrukci nebytového prostoru a na podzim 2004 ji úspěšně dokončil a povýšil jej na vlastní byt. Celkové doložitelné náklady na stavební rekonstrukci činily 600 tisíc korun.

V tomto případě opět nebrání nic v osvobození celého odstupného. Přeměna nebytového prostoru na bytový patří do skupiny zákonem tolerovaných účelů a poplatník rekonstrukci uzavřel v roce 2004. Odstupné je tedy pro něj v celé výši daňově osvobozené.

Příklad 5:

Občan A měl delší dobu neshody s vlastníkem činžovního domu a rozhodl se tuto situaci řešit vlastním bydlením. V prosinci 2002 si zakoupil svůj vlastní byt za jeden milión korun, do kterého se hodlal nastěhovat. Vzhledem k vysoké pracovní vytíženosti celý rok 2003 zůstával v původním bytu a neměl čas na stěhování. Teprve začátkem roku 2004 se s vlastníkem nemovitosti dohodli a občan A se s odstupným 400 tisíc korun odstěhoval. Je v tomto případě odstupné osvobozeno?

Bohužel nikoli, přestože měl občan A zřetelnou a jasnou vůli aktivně řešit vlastní bydlení. V tomto případě nedošlo k dodržení časového testu a občan řešil bytovou potřebu s více než ročním předstihem od přijetí odstupného. Bude muset celých 400 tisíc korun uvést v rámci paragrafu 10. Pokud by si však vyhradil během roku trochu času a kupříkladu na podzim 2003 odstupné přijal a byt vyklidil, pak by měl tento příjem osvobozený. A že se jedná o velmi vysoké daňové zatížení nemusím dodávat.

Přijali jste odstupné od vlastníka vašeho bytu? Museli jste příjem zdanit, nebo jste ho zákonem stanoveným způsobem proinvestovali? Těšíme se na vaše zkušenosti.