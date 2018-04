Odvaha investorů roste

Začátek týdne na trzích v zámoří se vyznačoval nevýraznou aktivitou investorů a nedostatkem důležitých zpráv. Jediným impulsem k mírnému růstu tak nakonec byla klesající cena ropy, která klesla pod hranici 60 dolarů. Úterní obchodování nepříznivě ovlivnily výsledky stavebních společností, středa však byla opět ve znamení klidného průběhu a stagnace.

Nejvýraznější změnu v pozitivním smyslu zaznamenaly trhy ve čtvrtek, když na trhu opět úřadovala ropa a přidala se i společnost Intel, která oznámila úmysl uskutečnit odkup akcií a navýšit dividendu, což mělo na obchodování velmi dobrý vliv. I poslední den v týdnu trhy mírně rostly a všechny hlavní indexy si tak mohly připsat zajímavý růst (DJIA + 1,5 %, Nasdaq + 1,5 %, S&P 500 +1,1 %).

Investoři na Pražské burze začali týden nákupy a mohlo se zdát, že indexy se v průběhu krátké doby opět dostanou na svá maxima z počátku října. Úterní obchodování však ukázalo, že k tomu tak brzo nedojde. Po nevýrazné středě ovládli poslední dva dny trh prodejci ovlivněni nejistým vývojem na polské politické scéně a nevalnými výsledky společností v Maďarsku. Až na výjimky tak ztrácely všechny SPAD-ové tituly.

Největší ztráty zaznamenaly Zentiva (-3,5 %), Komerční banka (-3,4 %) a Philips Morris (-3,2 %). Mírný nárůst si naopak připsaly akcie CME (+0,6 %), dařilo se Erste Bank (+1,8 %), které pomohlo příznivé doporučení i pozitivní vývoj na trhu v Rakousku a také společnosti Orco (+2,8 %), které zase pomohla zpráva o spolupráci s realitní divizí banky Morgan Stanley ve východní Evropě. I přesto však nakonec oba hlavní indexy zaznamenaly týdenní ztrátu (PX-D -0,9 %, PX 50 -1,1 %).

Fondy: změna trendu na obzoru

Podílové fondy zaznamenávají v posledních měsících změnu v preferencích investorů, kteří se konečně začali ve výraznější míře orientovat na podílové fondy preferující dynamické strategie a investující převážně do akciových instrumentů.

Pravděpodobně to souvisí s výkonností fondů. Za posledních pár týdnů totiž fondy

peněžního trhu, oblíbené zejména pro jejich nízkou volatilitu a jistý, i když malý výnos, několikrát ztrácely, což se na jejich celkovém, už i tak nevýrazném výnosu musí projevit. Pravidelně ztrácejí v poslední době také fondy dluhopisové, a jelikož ani výhled do budoucna, související s plánovaným zvyšováním úrokových sazeb, není nijak růžový, investoři se od nich postupně odvracejí.

Změna chování investorů je patrná také v tempu přírůstku peněžních prostředků do jednotlivých skupin zahraničních podílových fondů členských společností Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Podíl zahraničních podílových fondů tvoří 40 % z celkového objemu 214,6 mld. Kč zainvestovaných ve fondech. Zatímco přírůstek majetku v akciových a smíšených fondech činil za poslední čtvrtletí více než 20 %, do dluhopisových fondů přibylo 6,5 % a do fondů peněžního trhu něco málo přes 3 %.

Také týdenní statistika čistých prodejů domácích fondů členských společností Unie investičních společností (UNIS) nevyznívá pro konzervativní fondy nijak lichotivě. Dluhopisové fondy ztratily v uplynulém týdnu 27 mil. Kč, na čemž se podílel zejména fond IKS Dluhopisový (-23,3 mil. Kč). Ještě víc prostředků se odlilo z fondů peněžního trhu (-88,2 mil. Kč), kde se „činil“ fond IKS Peněžní trh (-128,9 mil. Kč).

Největším přírůstkem se může tento týden pochlubit akciový fond ISČS Sporotrend (+110,4 mil. Kč), díky němuž tento týden akciové fondy statistiku s čistými prodeji vedou (+126,9 mil. Kč). S mírným odstupem za nimi skončily fondy smíšené (+123,9), především zásluhou fondů IKS Balancovaný (+55,8 mil. Kč) a ČSOB středoevropský (+44,3 mil. Kč). Nezahálely ani fondy fondů, které si přilepšily o 119 mil. Kč díky výkonu zajištěného IKS MAX 5 (+48,8 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Farm. a biotech. 1,65% ČPI Rop. a enrget. průmyslu -2,80% IKS Světových indexů 1,49% ISČS-SPOROTREND -1,60% ČSOB Akciový Mix 1,26% AKRO nových ekonomik -0,14% Dluhopisové ISČS-ČS korp. dluhopisový 0,00% ISČS-TRENDBOND -1,40% ČPI Korporátních dluhopisů -0,06% IKS Plus bondový -0,98% ČSOB Bond mix -0,10% AIG FCE stredoeurópsky -0,85% Fondy fondů ISČS-Global Stocks 1,55% IKS-Fénix konzervativní -0,17% IKS Fond fondů 1,00% ISČS-Opatrný mix -0,05% ISČS-Dynamický mix 0,73% IKS MAX 5 0,01% Peněžního trhu ČSOB Výnosový 0,03% ISČS-SPOROINVEST -0,02% Pioneer-Sporokonto 0,02% IKS Peněžní trh -0,01% ČPI-Peněžního trhu 0,01% Smíšené J&T Opportunity CZK 1,67% ISČS-Výnosový -1,59% AIG zahraničný rasotvý 1,22% IKS Balancovaný -1,30% IKS MAX 4 0,87% IKS Global konzervativní -0,45% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROTREND 110,4 IKS Peněžní trh -128,9 IKS Balancovaný 55,8 IKS Dluhopisový -23,3 IKS MAX 5 48,8 ISČS-SPOROBOND -8,4

Další zajištěné novinky od ČSOB

Podílové fondy společnosti KBC/ČSOB v uplynulém týdnu zaznamenaly čisté prodeje ve výši 72,1 mil. Kč. Kromě profilového fondu KBC MF ČSOB Konzervativní Fond (+26 mil. Kč) se investoři nechali zlákat trojicí nových zajištěných fondů ČSOB Světového Růstu+ 7 (+29,4 mil. Kč), ČSOB Reverzní click 5 (+25,5 mil. Kč) a ČSOB Světový Click EUR+ 4 (+8,8 mil. Kč). Ty jsou v prodeji od 1. listopadu a zvýhodněné upisovací období se vstupním poplatkem 2 % trvá do 30 prosince 2005.

Prvně jmenovaný fond slibuje investorům neomezený výnos za 4 roky a jeden měsíc při 50% participaci na koši indexů DJ EuroStoxx 50 a S&P 500. Druhý fond nabízí maximální zhodnocení 59 % jen za 3 roky a 6 měsíců. Výnos je navázaný na index DJ EuroStoxx 50.

Pro investory požadující výnos v euru nabízí fond ČSOB Světový Click EUR+ 4 za 5 let a 1 měsíc zhodnocení v rozmezí 4 – 35 %. Zaklikávání výnosů, které jsou odvozeny od indexů DJ EuroStoxx 50 a S&P 500 se vykonává každých 6 měsíců.

Jsou pro vás novinky od ČSOB zajímavé? Nebo patříte ke skupině dynamických investorů, kteří preferují neomezené výnosy i za cenu vyššího rizika? podělte se s námi o své názory.