Odvážný klient: dobrý výnos i riziko ztráty

Investor konzervativní

doporučení: peněžní trh a dluhopisy

Člověk, jenž se většinou s investováním seznamuje a hledá způsob uložení peněz, který bude málo kolísat a stabilně růst. Nevyhledává riziko, vsází spíš na jistotu. Musí se však spokojit na druhou stranu s tím, že zisk bude relativně nízký, řekněme o něco vyšší než u termínovaných vkladů.

Konzervativní investor často investuje jen na dobu jednoho roku či dvou let. Na tomto horizontu ví, že se nevyplácí podstupovat vyšší riziko, a spokojí se s „vrabcem v hrsti“. Měl by investovat do fondů peněžního trhu, částečně i do fondů dluhopisových.

Vyvážený investor

doporučení: dluhopisy a akcie

Klient, který se pohlíží po vyšším výnosu a požaduje, aby mu investice přinesla nejen něco málo nad inflaci. Proto se musí vyvážený investor ztotožnit s tím, že jeho investice bude kolísat a může i poklesnout pod původně vloženou částku. Po několika letech by odměnou měl být zisk v řádu několika procent nad inflaci. Pozornosti vyváženého investora by neměly uniknout fondy smíšené nebo kombinace fondů dluhopisových a akciových.

Dynamický investor

doporučení: akcie

Kdo sleduje dlouhodobé cíle a nebojí se vysoké kolísavosti investice, je dynamický investor. Ten například dlouhodobě střádá prostředky na penzi, a může si proto dovolit investovat pět a více let. Nejčastěji investuje do akciových fondů a částečně do fondů dluhopisových. Dynamický investor musí vědět, že investování do akcií je adrenalinová záležitost, od které lze očekávat vysoké zhodnocení, i citelné ztráty.

Test: Jaký jste investor?

