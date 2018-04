Zaměstnavateli vadí kuřácké pauzy. Může přispět na léky a pomoci s odvykáním

, aktualizováno

To, jste-li kuřák, by se dalo považovat za vaši soukromou věc. Zdaleka to tak ale není. Svým zlozvykem ovlivňujete lidi ve vašem okolí a může to vadit i zaměstnavateli. Kuřáci tráví část pracovní doby venku nebo v kuřárnách, častěji stůňou. Proto některé firmy začaly svým zaměstnancům přispívat na odvykací kůru.