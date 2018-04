Aktuální přehled: hypoteční nabídky, které ulehčí splácení

A aby si lidé půjčili, musí banky nabídnout dobré podmínky. A opravdu se začínají snažit. Přinášíme přehled aktuálních možností.

1. Offsetová hypotéka

Zní to strašně, ale princip je jednoduchý. Půjčíte si peníze na dům. Jiné peníze uložíte na účet (mohou to být peníze, které vám úplně neříkají pane, třeba úspory vašich rodičů pro vaše děti, finance určené na budoucí investici, která může dopadnout za měsíc nebo taky za dva roky...).

Hypoteční úrok se pak počítá z rozdílu mezi tím, co máte uloženo, a mezi tím, co jste si půjčili. To je princip ve zkratce. Jak to chodí v praxi:

Fio: na spořicím účtu musí být alespoň 50 tisíc korun. Zřízení služby znamená zvýšení úrokové sazby hypotečního úvěru o 0,4 procenta.

na spořicím účtu musí být alespoň 50 tisíc korun. Zřízení služby znamená zvýšení úrokové sazby hypotečního úvěru o 0,4 procenta. GE Money Bank: peníze jsou na běžném účtu, služba je zdarma, ale musí jít o hypotéku ve výši alespoň 1,5 milionu a částka započtená na běžném účtu nemůže přesahovat 30 procent zůstatku jistiny.

peníze jsou na běžném účtu, služba je zdarma, ale musí jít o hypotéku ve výši alespoň 1,5 milionu a částka započtená na běžném účtu nemůže přesahovat 30 procent zůstatku jistiny. Raiffeisenbank: Započtena může být celá zbývající jistina (když máte uloženo tolik, kolik jste si půjčili, neplatíte žádný úrok). Jinak je však úroková sazba vyšší o offsetovou přirážku, která je 0,17 až 0,81 procenta podle doby fixace.

2. Hypotéka s poradcem

Koupě nemovitosti je jako svatba - mnozí lidé ji absolvují jen jednou za život. O to důležitější krok to je. Banky to vědí, a tak kromě samotného financování začínají nabízet i služby, které jsou na hranici realitního poradenství.

Česká spořitelna: veškeré služby v realitní oblasti včetně právního servisu prostřednictvím Realitní společnosti ČS.

veškeré služby v realitní oblasti včetně právního servisu prostřednictvím Realitní společnosti ČS. Raiffeisenbank: takzvaná Rádcova hypotéka nabízí kontrolu technického stavu vybrané nemovitosti, odhad nemovitosti a vyjednání případné slevy. Odměnou je provize z vyjednané slevy, jinak je služba zdarma.

3. Mimořádné splacení

Vložit do banky mimořádnou splátku a snížit tak splácenou jistinu je vždy a u všech bank možné v době, kdy se mění fixace. Jenomže to pro mnohé znamená čekat pět let, a co když mezitím vyhrají ve sportce?

Banky nabízejí mimořádné splacení, obvykle však mívá další podmínku. Třeba, že si možnost mimořádné splátky člověk sjedná předem za poplatek (ten bývá 99 až 200 korun za měsíc).

Equa, Fio, mBank a Sberbank (20 procent jednou ročně): nabízejí mimořádnou splátku zdarma.

(20 procent jednou ročně): nabízejí mimořádnou splátku zdarma. U GE Money Bank může klient vložit až 25 procent ročně, ale až po 12 měsících pravidelného splácení. Pak může mimořádnou splátku opakovat každého půl roku.

může klient vložit až 25 procent ročně, ale až po 12 měsících pravidelného splácení. Pak může mimořádnou splátku opakovat každého půl roku. Wüstenrot, Era, ČSOB a Hypoteční banka: umožňují klientům, kteří si brali hypotéku s vysokým LTV (neměli naspořeny vlastní peníze, a tak si půjčovali třeba 100 procent hodnoty zastavované nemovitosti), aby zdarma doplatili část úvěru přesahující 70 procent LTV.

4. Bez poplatků

Bez poplatků můžete sehnat hypotéku úplně ve všech bankách. Rozumějte tím bez jednorázového poplatku za sjednání úvěru a měsíčního poplatku za jeho správu.

U ČSOB, Ery a Hypoteční banky je takový výběr vykoupen o něco vyšší úrokovou sazbou.

Ostatní ji nabízejí buď automaticky vždy, nebo momentálně v rámci akční nabídky. Ty banky, které až donedávna zmíněné poplatky účtovaly, je stávajícím klientům zruší při změně fixace.

5. Čím mohou být banky zajímavé

Česká spořitelna - hypotéka bez poplatků za vyřízení a správu, při refinancování garance sazby rok dopředu, při výstavbě čerpání bez faktur

ČSOB - nabízí garantované úrokové sazby, bez skrytých a dodatečných podmínek

Equa bank - neúčtují poplatky za správu hypotéky – dokonce vraceli dosud účtované formou bonusu, vracejí poplatky i při refinancování z jiné banky

Fio banka - bez poplatků za poskytnutí, čerpání, vedení i částečnou mimořádnou splátku (do 20 %). Možnost offsetové hypotéky

GE Money Bank - flexibilita mimořádných splátek, nulové vstupní náklady včetně odhadu, offsetová hypotéka

Hypoteční banka - individuální přístup, možnost sjednat hypotéku on-line (kromě podpisu)

Komerční banka - flexibilní hypotéka s možností snižování splátek či mimořádné splátky

LBBW Bank - zaměřeni na nestandardní požadavky klientů

mBank - garantované a transparentní sazby

Raiffeisenbank - Rádcova hypotéka s možností konzultace, vyhledání nemovitosti, posouzení stavu, vyjednání slev

Sberbank - jednou ročně mimořádná splátka, čerpání na návrh na vklad do katastru bez poplatku, nabídka amerických hypoték (neúčelových)

UniCredit Bank - převratná hypotéka s variabilní sazbou či plovoucí hypotéka s garancí maximální sazby v následujícím tříletém období

Wüstenrot - jednoduché vyřízení refinancovaného úvěru s možností čerpání dalších prostředků neúčelově

Co znamená, když v bance řeknou

Pokud nemáte s hypotékou zatím žádné zkušenosti a uvažujete o ní, je užitečné se nejprve seznámit s terminologií, abyste porozuměli konkrétním nabídkám. Osvojte si alespoň základní pojmy: