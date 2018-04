Oficiální doporučení MBI - 2. modelová situace

Jde o typickou ukázku amatérského investora nebo klasické oběti prodavače stavebního spoření. Ve stavebním spoření klient doposud ani nevyužil optimální částky spoření. Zatím klient spoří cca 1.200 Kč měsíčně a nezískává ani maximální možný státní příspěvek. Pokud by klient chtěl investovat skutečně pouze v horizontu 3 let je asi nejjednodušší doporučit mu zvýšení úspor o dalších 300 Kč měsíčně na každém ze 3 stavebních spoření a zbylou volnou částku do některého z podílových fondů.

Žádná z těchto variant však neřeší požadavek zabezpečení rodiny, pod kterým rozumím životní pojištění. Rizikové životní pojištění však není investicí a kapitálové životní pojištění není vhodné pro investici v horizontu 3 let.

Pokud by klient neakceptoval kvalitní finanční poradenství a trval na svých motivech, doporučil bych mu dospořit do konce 5 letého cyklu všechna stavební spoření a částku 24.000 Kč ročně investovat do absolutní novinky na českém finančním trhu: Investičního konta budoucnosti (společný produkt MBI – Kooperativa nebo Generali – Invesco).

Jde o zajímavou kombinaci životního pojištění a otevřeného podílového fondu Einstein http://www.einstein-funds.com/. Životní pojištění je volitelné od 10.000 Kč do výše plánovaných úspor (například 24.000 Kč ročně x 15 let = 360.000 Kč). Pokud by došlo k úmrtí klienta v tomto případě i krátce po zahájení spoření obdrží oprávněná osoba 360.000 Kč.

Fond Einstein Absolut je smíšený zastřešovací fond. Skládá se především z evropských dluhopisů a je vyváženě doplněný předními akciovými fondy. Tím se vyrovná větší kolísání akciových trhů a trvale se sníží měnové riziko. Einstein investuje pouze do vysoce politicky stabilních a vůdčích hospodářských regionů Evropy a USA a do vybraného spektra odvětví budoucnosti jako jsou technologie, bio-technologie, telekomunikace a zdravotnictví.