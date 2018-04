Oficiální doporučení SLON - 2. modelová situace

Ke správnému zpracování finančního plánu jsou ovšem potřebné doplňující údaje: zda příjem je hrubý nebo čistý, , zjištění stávajících finančních produktů a zda je s jejich úhradou počítáno v měsíční možné úspoře 2.000,- Kč( pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění a jejich vyhodnocení), budoucí finanční potřeby podle plánu klienta, stanovení potřeb a priorit klienta (studium dítěte, dovolené, nové auto, zajištění bydlení pro dítě, zajištění příjmu v důchodu apod.)

Předpokládáme, že příjem je hrubý a klient nemá kromě snahy investovat zvláštní plány.

Finanční plán by měl zahrnovat minimálně:

1/ zajištění majetku – pojištění domácnosti (odhad pojistné částky 500.000,-Kč), pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě včetně regresu(odhad pojistné částky 1,000.000,-Kč ( odhad pojistného celkem 1900,- Kč ročně,160,- Kč měsíčně)

2/ zajištění zdraví – pojistná ochrana proti úrazu a trvalým následkům všech členů rodiny (pojistná částka 400.000,-Kč s progresivním plněním až 2,000.000,- Kč u muže - pojištění invalidity do doby odchodu do důchodu v takové výši, aby bylo nahrazeno 80% stávajícího příjmu muže; pojistná částka 200.000,-Kč s progresivním plněním 1,000.000,- u ženy, přehodnotit po návratu do zaměstnání, pojistná částka 100.000,- s progresivním plněním 500.000,-Kč pro dítě) roční/měsíční pojistné přibližně 2.400,-/200,- Kč

3/ zajištění rodiny proti ztrátě živitele (buďto rizikové pojištění, které je levnější, ale bez akumulace, nebo kapitálové pojištění, které je dražší, ale výnos se může využít pro příjmy v důchodu a v tomto případě se vyplatí respektovat zákonem stanovené podmínky k odpočtu zaplaceného pojistného od daňového základu ( do 60 let věku, nejméně 60 měsíců), pojistná částka 750.000,- Kč na dobu do 20 let věku dítěte, roční/měsíční rizikové pojistné 5.100,-/425,- Kč

4/ spoření na důchod s maximálním využitím státních příspěvků a daňových odpočtů, muž – pokud dosud nespořil - doporučená úložka 1.120,-Kč měsíčně (500,- Kč penzijní připojištění,600,- Kč důchodové investiční pojištění, případně přihlédnout k výnosu ze životního připojištění), žena podle jejího předchozího nebo budoucího příjmu po ukončení mateřské dovolené.

5/ Investování – spořit do stavebního spoření v maximální možné výši, po ukončení cyklu vložit uspořené prostředky opět do stavebního spoření a přebytečné prostředky vložit do portfolia otevřených podílových fondů podle založení klienta ( agresivní, vyvážený, konzervativní) a s přihlédnutím k časovému horizontu investice