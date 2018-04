Oficiální doporučení TriMan - 1. modelová situace

Upřesnění zadání : koupě bytu do osobního vlastnictví v ceně 800.000Kč a výš.

Doporučení: uzavřít smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku 300.000Kč, tarif rychlý, se státní podporou. NA tuto smlouvu jednorázově vložit 70.000Kč a začít pravidelně spořit 3.000Kč/měs. Po uplynutí dvou let zažádat o přidělení CČ resp. úvěru ze stav. spoření ve výši 150.000Kč. Splatnost úvěru 8 let. Splátka 2.100Kč. Pozn.: Vybrat takovou stav. spořitelnu, která nebude v tomto případě važadovat žádné zajištění úvěru ( ručitele, nemovitost,... ). Dále doporučujeme čerpat hypoteční úvěr ve výši 500.000Kč. Splatnost zvolit nejlépe 15 let, 20 let v případě nutnosti snížení měsíčního zatížení. Tedy : úrok 6,3%p.a., splatnost 15 let, splátka 4.300Kč/měs., zajištění kupovanou nemovitostí. Sumarizace : 300.000Kč stav. spoř. + 500.000Kč hyp. úvěr = 800.000Kč. Splátka celkem 6.400Kč/měs. Od této částky je nutné odečíst daň. úspory ve výši cca 600Kč/měs. Celkem splátka v prvních letech splácení bude cca 5.900Kč/měs.

