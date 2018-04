Oficiální doporučení TriMan - 2. modelová situace

Úvod: Zabezpečení rodiny je potřeba chápat především tak, že je nutné zajistit stávající majetek rodiny, příjem živitele a případnou újmu na zdrav všech členů domácnosti. Teprve dalším krokem může být akumulace fin. prostředků na stanovené cíle ( dítě, stáří, dovolená,... ) a investice. Důvodem tohoto postupu je fakt, že při případné ztrátě majetku nebo snížení příjmů zákonitě dochází k redukci-zrušení v oblasti spoření(investic) a tudíž nenaplnění naplánovaných již zmíněných cílů-přání.

Doporučení:

Zajištění majetku

Byt - zajištěn v rámci dtužstva, pouze ověřit, zda-li je pojištěn na dostatečnou poj. částku a na novou hodnotu. Auto - pokud neslouží k výdělečným účelům nebo na něm není nějak příliš závislá rodina, tak nedoporučujeme pojišťovat. Na přání klienta bychom doporučili případně pojistit na pouze na tržní cenu. Domácnost - pojistit na novou hodnotu cca 400.000Kč ( uvažováno s 70m2), spoluúčast 3.000Kč Pojištění odpovědnosti ( prakticky se jedná o zajištění majetku, protože při případné úhradě způsobených škod může dojít k nutnosti prodat stávající majetek ) POjištění občanské odpovědnosti - poj. částka 1.000.000Kč s krytím škod na zdraví, na věcí a ostatní škody. Toto pojištění musí krýt všechny členy domácnosti. Povinné ručení - pokud se necestuje často za hranice ČR, jsou dostačující poj. částky stanovené zákonem - 18mil. na zdraví a 5mil. na věci + ostatní škody.

Zajištění příjmu a zdraví

Pojištění příjmu - v případě dlouhodbé prac. neschpnosti je ohrožena fin. stabilita rodiny. Dnes je max. nemocenská 12.200Kč/měs. Klient-živitel má příjem 18.000Kč. Nutno tedy vykryt tento rozdíl. Doporučujeme sjednat tzv. pojištěn denní dávky na 180Kč/den od 29. dne pracovního neshopnosti. Kratší prac. neschopnost vykrýt z vlastních fin. rezerv. Pojištění smrti - smysl má pouze zajištění živitele rodiny případně člověka, který má dluhy. Pojistit na smrt např. dítě je prakticky úplně zbytečné. Pokud to nastane, tak je újma psychická a nikoliv finanční. Doporučujeme tedy zajistit živitele na částku cca 600.000Kč. Tato částka by měla pokrýt ztrátu příjmu na dobu cca 2 až 3 let. Ideálním řešením je pojistit na jakoukoliv smrt. Toto pojištění je ale poměrně drahé a proto je vhodný určitý kompromis. Tedy - pojistit 300.000Kč na smrt z titulu úrazu a 300.000Kč z důvodu jakékoliv smrti-rizikové životní pojištění. Pojištění invalidity - invalidní se člověk může stát z důvodu úrazu a nebo nemoci. Pojištění z titulu úrazu je nesrovnatelně levnější a navíc pojištění z důvodu nemoci nelze nyní u nás sjednat samostatně tzn., že pojišťovny to podminují uzavřením kapitálové životního pojištění. Je to takový bonus. A navíc na poměrně nízké poj. částky. Tedy - pojistit všechny členy domícnosti na trvalé následky úrazu ( TNÚ ) s progresivním plněním : živitel - 400.000Kč, manželka a díte - 200.000Kč. Tato poj. částka se po určitém % poškození těla násobí. Takže při 100% TNÚ je vyplaceno 2.000.000Kč resp. 1mil. Další pojištění v této oblasti nedoporučujeme. Všechna výše uvedená pojištění jsou plně realizovatelná a měsíční náklady jsou cca 560Kč/měs. + 340Kč/měs. povinné ručení.

Oblast akumulace

Ponechat stávající stavební spoření beze změn - 3 x 1.000Kč/měs. Po ukončení doporučujeme uzavřít další cyklus a naspořené prostředky uložit do OPF. "Nastartovat" spoření na stáří - založit penzijní připojištění na 2 x 200Kč/měs. ( sjednat všechny penze - starobní, výsluhovou, invalidní a pozůstalostní ). Po ukončení mateřské dovolené navýšit tyto částky. Investování bychom v této situaci přiliš nedoporučovali. Navíc se inv. horizont kryje s ukončením stav. spoření, a proto by bylo rozumnější zmíněných 2.000Kč přesměrovat sem. Pokud by na tom klient i přesto trval, tak 2.000Kč rozdělit na 1 x 500Kč a 1 x 1.500Kč. První částku vkládat na "jistotu" do OPF peněžního typu a druhou částku do OPF obligačního.

Sumarizace:

Příjem rodiny - 18.000Kč + 2.400Kč (MD) + 600Kč (přídavky) = cca 21.000Kč.

Náklady na výše uvedený návrh:

komerční pojištění vč. pov. ručení cca 900Kč

spoření na cíle 3.400Kč

investování za účelem zhodnocení 2.000Kč

Celkem měsíčně cca 6.300Kč tj. cca 30% příjmů rodiny.

Případně korekce směrem dolů doporučujeme jednoznačně nejprve v oblasti investování, potom spoření a nakonec v oblasti zajištění. Důvody jsou uvedeny v úvodu.