Oficiální stanovisko autora k vyjádření ING Bank

Článek „V přímém bankovnictví ING Bank je závažná chyba!“ vycházel z informací poskytnutých tiskovou mluvčí společnosti, Klientským centrem a informací poskytovaných bankou jejím klientům. Co se klientského čísla týče, tak všechny předchozí výpisy z účtu (od výpisu za období 16. 11. 2001 až 31. 12. 2003) včetně posledního odeslaného a tedy do této chvíle aktuálního (za období 4. kvartálu roku 2003, nyní jsou implicitně výpisy z účtu zasílány ročně) obsahovaly klientské číslo. Fakt, že klientské číslo je nadále uváděno na výpisech z účtu mi potvrdilo, coby klientovi ING Bank, i Klientské centrum na přímý dotaz dne 6. 1. 2005. Stanovisko tiskové mluvčí, že klientské číslo není na výpisech z účtu uváděno, bylo v článku obsaženo.

Co se anonymního zablokování přímého přístupu k účtu týče, tak jsem osobně několikrát v období listopad 2004 až 4. ledna 2005 zkoušel na svém účtu. Ačkoliv tisková mluvčí ING Bank tvrdila, že účet je možné odblokovat telefonicky, naposledy dne 4. 1. 2005 mi to bylo, coby klientovi banky opakovaně odmítnuto, což považuji jakožto klient, který si potřebuje převést nemalou sumu peněz z účtu, za závažnou chybu. Je také zarážející, že klienti navíc nejsou o možnosti odblokování při přístupu přes internet nijak informováni (4. 1. 2005), naopak je jim poskytnuta informace, že „Přístup k Vašemu účtu ING Konto je na 24 hodin zablokován.“ Navíc, tvrzení, že účet je možné odblokovat ihned, není zcela pravdivé, neboť Klientské centrum je dle informací na lince Klientského centra (800 159 159) k dispozici pouze v pracovní dny od 7 do 21 hodin.

Je zarážející, že informace poskytované ING Bank pro klienty a pro novináře se takovýmto způsobem zásadně odlišují. Ještě více zarážející je ovšem fakt, že také jednotlivá stanoviska tiskové mluvčí se od sebe zjevně liší. Tisková mluvčí navíc byla přímo dotázána na změny, které byly provedeny od listopadu 2004 v souvislosti s naším oznámením v článku zmiňované chyby. Její odpověď však byla pouze ta, že banka uvedenou chybu za chybu nepovažuje. Nejvíce znepokojivý je pak fakt, že stávajícím klientům i nadále zůstávají třeba i jen třímístná klientská čísla, což umožňuje velice snadné blokování přímého přístupu k účtům těchto klientů.