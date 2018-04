Ohlédnutí za Bankou roku 2002

Zatímco ankety jako např. Auto roku, Sportovec roku či Podnikatel roku již mají v naší zemi několikaletou tradici, finanční instituce bojovaly o vavříny poprvé. A rozhodně ne samoúčelně. Hlavním cílem bylo ukázat veřejnosti (a zvláště pak drobným klientům), které finanční ústavy by si měly zasloužit jejich pozornost svou nabídkou nadprůměrných produktů či služeb, popř. svou komplexností. Pro připomenutí si tedy zrekapitulujme jména vítězů úvodního ročníku Banky roku. Sami tak ve světle letošních výsledků můžete posoudit, které instituce udělaly za poslední rok největší krok kupředu nebo naopak poněkud usnuly na vavřínech. Buď jak buď, nikdy není nic ztraceno a pokud to nevyšlo letos, není třeba házet flintu do žita. Vždyť už příští rok se na výsluní mohou hřát zase jiní vítězové.



V ýsledky ocenění MasterCard Banka roku 2002:

Banka roku 2002: Česká Spořitelna

Česká Spořitelna Nejdůvěryhodnější banka roku 2002: Československá obchodní banka

Československá obchodní banka Nejdynamičtější banka roku 2002: GE Capital Bank

GE Capital Bank Hypotéka roku 2002: Program TOP Bydlení – Česká spořitelna

Program TOP Bydlení – Česká spořitelna Stavební spořitelna roku 2002: Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna Penzijní fond roku 2002: Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond

Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond Účet roku 2002 : Běžný účet Genius – GE Capital Bank

: Běžný účet Genius – GE Capital Bank Přímé bankovnictví roku 2002: eBanka

