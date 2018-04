Ohlédnutí za bankovním rokem 2005

V březnu ze dvou malých bank – BAWAG Bank CZ (dříve Interbanka) a BAWAG Bank Internetional (dříve Dresdner bank) vznikla BAWAG Bank CZ se společným bankovním kódem 4000. Během roku otevřela nové pobočky v Ostravě, Liberci, Ústí nad Labem či Hradci Králové a nabídla osobní půjčku bez ručitele ve výši od 20 do 500 tisíc korun s maximální splatností 72 měsíců.

Citibank se na drobnou klientelu zaměřila především v oblasti kreditních karet. Od jara mají zájemci o kreditku možnost nezaplatit za její provoz ani haléř, pokud na ni ročně utratí 36 tisíc korun. Banka chce přilákat i méně movité klienty do svých řad, a tak snížila finanční zůstatek pro bezplatné vedení účtu a s ním spojených služeb z dvou set tisíc na sto tisíc korun. Zrušila poplatek za předčasné splacení úvěru a nabídla spotřebitelské úvěry bez podmínky vedení běžného účtu pro žadatele. Na podzim pak ve spolupráci s Hypotéční bankou nabídla Citibank hypotéční úvěr.

Česká spořitelna od začátku roku uvedla na trh mnoho novinek a vylepšení. Hned v lednu myslela na seniory, pro které připravila speciální cenový program. Několikrát během roku vylepšila svůj internet banking, a to nejprve o anglickou verzi a následně o lepší zabezpečení vstupu klienta na účet pomocí grafické klávesnice, či autorizační SMS kódy při zadávání aktivních transakcí. Představila i bankomaty pro nevidomé a rozšířila nabídku všech bankomatů o možnost zadávání platebních příkazů. Nové produkty mohou od prázdnin využívat i děti a mladí do 26 let, a to v podobě vkladní knížky Cvrček, Xtra konta či Studentského konta s kreditní kartou. Velké změny se udály i v sazebníku poplatků, kde ČS rušila několik položek, z nichž nejzásadnější byl poplatek za rušení účtu. Radovat se mohli i majitelé platebních karet u ČS, protože banka rozšířila svou zodpovědnost při ztrátě či odcizení karty na dobu od zablokování nikoli od půlnoci dne nahlášení. Do nového roku banka vstupuje se zbrusu novým Kodexem služeb a také nabídkou výběru různé frekvence výpisů u běžného účtu, která doposud byla jen měsíční.

ČSOB na začátku roku 2005 představila zjednodušené spotřebitelské úvěry a umožnila zájemcům zpětné proplacení faktur v případě čerpání úvěru. Věnovala se také velkou měrou seznámení klientů se svým produktem Klíčový plán, který má klientovi umožnit vytvoření koncepce „na míru“ (utvoření finanční rezervy, založení investic či zajištění na stáří). V červenci banka zlevnila výběry z bankomatů na Slovensku pro české klienty, kteří tak zaplatí 5 Kč jako za výběr u bankomatu ČSOB v ČR. V srpnu byla představena nová tvář internetového bankovnictví, která nabídla uživatelům mimo jiné grafické podoby také dobíjení předplacených karet, delší zobrazení historie účtu, podporu prohlížečů Netscape, Mozilla, Firefox, či Opera, či kontextovou nápovědu a další. V rámci rozsáhlé debaty o bankách a poplatcích, umístila ČSOB na své webové stránky tzv. poplatkovou kalkulačku, kde si mohou její klienti srovnat ceny za stejné operace v různých distribučních kanálech, aby neplatili zbytečně více. Banka také přišla s nabídkou inovovaného Studentského konta, které je nejen vedeno bez poplatku, ale jeho majitel neplatí ani za elektronické pohyby na účtu či výběr z bankomatu ČSOB. Od podzimu pak byla snížena úroková sazba u neúčelového spotřebitelského úvěru na 8,9 % p.a. pro všechny zájemce jak z řad klientů, tak i neklientů banky. Majitelé platebních karet ČSOB VISA Electron mohou od listopadu platit na internetu a také si lze od tohoto měsíce měnit limit u všech platebních karet vydaných bankou. Jako poslední z velkých bank, ČSOB od 1. 11. neúčtuje poplatek za zrušení účtu fyzickým osobám. Do roku 2006 pak banka vstupuje s nabídkou tří nových zajištěných fondů.

eBanka své klienty příliš na počátku roku nepotěšila zvýšením poplatků za vedení účtu a přímého bankovnictví o několik desítek korun, pokud měsíční kreditní obrat na běžném účtu nedosáhne 15 (respektive 30) tisíc korun. Pochlubit se naopak mohla snížením ceny za výběr jiného bankomatu na 6,90 Kč právě u programů Zdarma. Během léta nabídla klientům spotřebitelské úvěry bez návštěvy pobočky, které mohou být kompletně vyřízeny i s převodem financí během několika minut.

U GE Money Bank došlo hned na začátku roku k velké události, která se týkala změny názvu a loga banky až po představení nových produktů. Z GE Capital se stala skupina GE Money, která nabídla nové konto Genius, Studentské konto Genius, Expres půjčku či tzv. Infolimit, prostřednictvím kterého je možné požádat o úvěr u bankomatu GE. Banka zjednodušila žádost o hypotéční úvěr a také snížila počet dokumentů, které musí být k žádosti předloženy. Další novinkou byla i Hypotéka naopak, kdy žadatel dostane schválenu výši hypotéčního úvěru a následně vybírá nemovitost ke koupi. V létě došlo i na sazebník poplatků, kdy banka snížila např. poplatek za výběr hotovosti z bankomatu z 9 na 5 korun. Dokonce dvakrát během roku se v nabídce produktů GE objevila Půjčka v akci na pevnou částku 50, 70 nebo 90 tisíc s fixními splátkami a dobou splatnosti (72 měsíců).

HVB Bank v zájmu udržení klientů přišla s nabídkou garance ceny Konta Pohoda za 64 Kč měsíčně do konce roku 2007, díky kterému jeho majitel zaplatí za výběr ze všech bankomatů v ČR 9 korun. Během roku sice stáhla svůj produkt Rychlý hotovostní úvěr, avšak udržela si pozici banky s největším množství vydávaných co-brandovaných platebních karet. Letos představila již čipové platební karty ve spolupráci s Generali pojišťovnou, Baťou, Droxi, Fokus Optik a dalšími.

Komerční banka změnila od ledna 2005 sazebník a stejnou změnu chystá i na leden 2006. Letošní změny se týkaly zejména navýšení poplatku za transakce zadané pomocí přímého bankovnictví. Zavázala se poskytovat tzv. Garantovanou úroveň služeb vůči svým klientům. V letních měsících nabídla nový přístup k finančním prostředkům, a to pomocí mobilní telefonu. Služba se jmenuje Mobilní banka a lze ji využívat se spojení s Expresní linkou.

Raiffeisenbank v tomto roce nabízela a inovovala především produkty z řad úvěrů. Došlo k rozšíření portfolia o 100% hypotéku, hypotéku bez doložení příjmu, hypotéku nabízenou v kombinaci s investičním životním pojištěním a k hypotéce banka nabídla také kreditní kartu, kterou lze pokrýt nenadálé finanční těžkosti. Nově byla navýšena maximální částka spotřebitelského úvěru Rychlá půjčka ze 150 na 200 tisíc korun a také prodloužena doba splatnosti ze 60 na 72 měsíců. Došlo i na zrušení poplatku za předčasné splacení této půjčky. V sazebníku poplatků však nedošlo jen k pozitivním změnám. Zvyšovala například poplatky za vystavení výpisu z účtu z 15 na 19 Kč, za zadání platebního příkazu do jiné banky na přepážce z 25 na 29 Kč.

Volksbank

o sobě na jaře dala vědět nabídkou několika balíčků služeb (FIT Konto, Styl Konto, Program Exklusive), díky kterým klienti ušetří na provozu běžného účtu a produktech s ním spojených několik desítek korun. Následně v létě představila platební kartu s nejvýhodnějším poplatkem za výběr hotovosti z bankomatu mimo území ČR ve výši 29 korun s názvem Holiday karta. A v neposlední řadě banka na podzim oslovila studenty s Free kontem, za které neplatí měsíční poplatek a získá s ním Mezinárodní platební kartu včetně cestovního pojištění.

Také Živnobanka změnila na začátku ledna 2005 sazebník poplatků. Největší změny se týkaly výběru hotovosti z bankomatu. Banka zrušila dva bezplatné výběry z cizího ATM v měsíci a snížila původních 50 korun za třetí a další výběr na 40 korun za každý výběr. Začala také účtovat poplatek za výběr z vlastního bankomatu ve výši 5 korun pro majitele platební karty k samostatnému běžnému účtu nebo ke kontu Ekonomy. Během února se v její nabídce objevil nově strukturovaný vklad US TOP 500 a v září nabídla druhou tranši vkladu EUROTOP 50. Inovovala i své přímé bankovnictví a nabídla klientům dobíjení předplacených karet Twist. Své brány pak otevřela na podzim i studentům ve věku 15 až 30 let, kterým nabídla Studentské konto za poplatek 19 korun měsíčně.