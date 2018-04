Ohlédnutí za vývojem akcií - Čína opět vede

Asijská rallye v čele s Hong-Kongem

Na abnormální růst čínských akcií si již mnozí zvykli. I tentokrát najdeme index čínských akcií na předních místech výsledkové listiny. Je však nutné říct, že se jedná konkrétně o index HSCEI China, což je index kalkulovaný z cen čínských akcií obchodovaných na burze v Hong-Kongu. Za uplynulý týden vzrostl o 7,4%, a za celý měsíc dokonce o 18,7%.

Dařilo se i samotným hong-kongským akciím. Vůdčí index HSI Hang Seng si za čtyři týdny připsal 16,4% a jen nepatrně zaostal za čínským kolegou. Porážku mu však oplatil v posledním týdnu, kdy se vyšvihl na zhodnocení ve výši 11,3%.

Shanghai i Shenzen zaostávají

Mezitím akcie v Shanghaji i Shenzenu celý měsíc pouze přešlapovaly na místě. Pro tento na první pohled iracionální scénář se nabízí poměrně jednoduché racionální vysvětlení. Akcie na hong-kongské burze jsou sice poměrně "drahé“ s P/E kolem 30 (resp. u HSI Hang Seng cca 23), ale ne tolik jako akcie v Shanghaji či Shenzenu s P/E kolem 40.

Jelikož v Číně došlo k dalšímu uvolnění regulace investic na kapitálových trzích, mohou dnes občané Číny investovat také na hong-kongské burze. Tím se z Číny a Hong-Kongu postupně stává jednotný trh. Dá se tedy očekávat pokračující vývoj, při kterém dojde ke sblížení ohodnocení akcií na všech třech burzách. Nezávisle na tom, zda akcie porostou do nebe, či naopak spadnou do propasti, je dost pravděpodobné, že akcie obchodované v Hong-Kongu dosáhnou outperformance oproti shanghajským a shenzenským.

Vývoj indexu NIFTY 50 za poslední 4 roky

Úspěšné duo Indie - Indonésie

Vedle Číny a Hong-Kongu se na předních místech umístily ještě další dva asijské trhy, Indie a Indonésie, s měsíčním zhodnocením ve výši 17,6%, respektive 17%. Oba dva patří k velmi perspektivním trhům, a to zejména díky vysoké populaci, vždyť jde o druhou a čtvrtou nejlidnatější zemi světa. Na výrazném posílení v uplynulém měsíci se velkou měrou podepsal růst cen komodit, v prvé řadě ropy a černého uhlí.

Na opačné straně statistik figurují akcie z Pobaltí. Index OMX Baltic 10 ztratil za čtyři týdny 7%. Ze svých nejvyšších hodnot v únoru tohoto roku tak poklesl již o téměř 25%. Technicky zatím nic nenasvědčuje oživení. Další výrazný pokles je však málo pravděpodobný.

Vývoj indexu OMX Baltic 10 za poslední rok

Evropské large caps jsou "levné"

Z fundamentálního pohledu se dnes velmi dobře jeví těžké váhy rozvinutých evropských trhů v čele s vůdčím evropským indexem EUROSTOXX 50. Při dividendovém výnosu 3,2% je P/E ve výši 12,9 docela lákavé. Ještě o něco lépe je na tom i stovka britských firem s největší tržní kapitalizací zahrnutá do indexu FTSE 100. Jejich průměrné P/E vychází na 12,7 a průměrný dividendový výnos činí 3,5%.

Slibné vyhlídky u Ruska a Turecka

V rámci rozvíjejících se trhů mají dle P/E nejpříznivější ohodnocení Turecko a Rusko. V obou případech jde o klasické velmi rizikové trhy, které ovšem mají z dlouhodobého hlediska obrovský potenciál. Rusko již po staletí patří k hlavním světovým aktérům politické scény. Jeho hlavní potenciál tkví v nezměrném přírodním bohatství. Dnes je to ropa, zemní plyn, uhlí a kovy, ale do budoucna bude stále větší význam hrát také dřevo a dost možná i pitná voda.

Pokud jde o Turecko, jeho hlavní hybnou silou je budoucí možný vstup do EU, i když zatím neurčitý a nejistý. Ekonomické a sociální reformy by měly do země přilákat více zahraničních investorů a "nakopnout“ již tak poměrně slušně šlapající ekonomiku.

