Ohlédnutí za vývojem akcií: trhům vládne nejistota

Nutno říct, že z pohledu akciových trhů je korekce běžný a vítaný proces, kdy se po rychlém růstu akcie vrací "do normálu“. Pokud by čas od času nedocházelo ke zkorigování, k návratu do vyjetých kolejí, mohly by se trhy snadno přehřát. Takto vzniklé bubliny pak dovedou napáchat škody jako hurikány v Karibiku. Tentokrát jsme byli svědky jen silnější tropické bouře. Pojďme se nyní podívat, jak ovlivnila počasí akciových trhů v různých regionech.

Pohled na měsíční výkonnost v regionech

U rozvinutých zemí se hodnota měsíční výkonnosti akciových indexů vrátila k nule, ještě před týdnem se pohybovala okolo -6%. Americké akcie reprezentované indexem S&P 500 ztratily za uplynulý měsíc -1,9%. Evropský barometr Eurostoxx 50 se již při měsíčním srovnání o půl procenta přehoupl přes nulu, podobně index německých akcií DAX vykazuje 1,2%. Hlubší propad z rozvinutých trhů zaznamenal pouze japonský trh, kde je hodnota indexu Nikkei 225 o -5,7% níže než před měsícem. Jedná se zde o statistická čísla za měsíc, tedy o srovnání se stavem na konci července. Hodnoty akciových indexů se ještě nevrátily na svá maxima z poloviny července.

Pokud jde o Evropu, nejnižší hodnota měsíční výkonnosti patří tureckým akciím, reprezentovaným indexem ISE National 30, který za poslední měsíc odepsal -7,8%. Hned v závěsu se drží polské Mid Caps se ztrátou -7,2%. Třetí příčku odzadu obsadil maďarský index BUX, který na měsíční bázi ztratil -6,7%. To se může značným způsobem projevit na výkonnosti některých českých akciových fondů, které investují v regionu střední Evropy. Mírně nad úrovní své hodnoty před měsícem se z evropských trhů drží pouze balkánský region, konkrétně Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko, kde korekce nesmazala celý předchozí růst.

U emerging markets najdeme v měsíční statistice nejčastěji hodnoty od 0 do -10%. Vůbec největší pokles pak vykazují akcie Kazachstánu (-14,3%) a Pákistánu (-12,2%). Tyto dva trhy jsou považovány za dlouhodobě velmi perspektivní, ale zároveň vysoce rizikové. Stávající pokles tak může být dobrou příležitostí pro spekulativní zařazení do portfolia.

Vývoj cen akcií v Pákistánu za posledních pět let

Kde ovšem hlava zůstává stát a nevěřícně kroutit je Čína. Navzdory veškerým očekáváním a neustále se opakujícím varováním před bublinou si tamní akciový trh segmentu A (měřeno indexem FTSE/Xinhua A50) připsal za poslední měsíc dalších 24,9%.

Výkonnost na roční bázi

Podíváme-li se na roční statistiky, může se index FTSE/Xinhua A50 chlubit neuvěřitelným zhodnocením 307,5%. Oproti tomu jiný často používaný index čínských akcií HSCEI China si na roční periodě přišel na "nezajímavých“ 102,1%. Důvod je prostý. Jde o index čínských akcií obchodovaných na hong-kongské burze, kde mají čínské akcie podstatně nižší cenu.

Akcie, kterým by se investoři měli raději velkým obloukem vyhnout, jsou právě ty, které nejvíce svádí k nákupu. Málokdy se analytici tak shodnou, jako v případě krátkodobého výhledu na čínský akciový trh. Vývoj za posledních dvanáct měsíců překonal i nejfantastičtější odhady. Ale překonal je až takovým způsobem, že to není zdravé. Ne nadarmo se říká, že do vlaku se nemá naskakovat za jízdy. Natož když si to frčí třísetkilometrovou rychlostí.

Vývoj cen akcií v Číně za tři roky

Dopad korekce se na ročním zhodnocení výrazně projevil. Ještě před měsícem nebyl žádný trh v červených číslech. Nyní se tam octly hned dva, a to japonský Nikkei 225 (-3,6%) a ruský index RDX (-8,5%). U indexu Nikkei jde o vyjádření hodnoty v eurech (v japonském jenu by roční výkonnost byla 2,3%), v případě Ruska jde o index kalkulovaný přímo v euru. Na kladné straně výsledkové listiny je pak za Čínou hluboká propast, za kterou se krčí Balkánský poloostrov. Bulharský SOFIX hřeje své důvěrníky s 63,8% a na paty mu šlape chorvatský CROBEX s 53,3%. Oběma se ale směje slovinský SBI s krásnými 102,4%.

Z pohledu ocenění akcií měřeného pomocí P/E vypadá nadále velmi atraktivně region Jižní Ameriky, v čele s indexy vůdčích trhů. Na brazilskou Bovespu připadá pouhých 6,3 a na MSCI Argentinien 12,2. Ve srovnání s výše uvedeným indexem FTSE/Xinhua A50, kde poměr ceny ku zisku vychází přes 39, má Latinská Amerika určitě zajímavější potenciál k dalším růstům.

Shrnutí

Dnes (článek byl napsán dne 27. 8. 2007, pozn. red.) nic nenasvědčuje tomu, že by stávající průtrž mračen byla předzvěstí změny trendu, čili že by v příštích měsících a letech azimut akciových trhů směřoval na jih. Můžeme tak z vývoje za uplynulý měsíc vyvodit tři podstatné závěry pro investory:

1) Ač si to stále málo českých investorů uvědomuje, také náš drobný akciový trh je velmi senzitivní na vývoj na světových, zejména pak amerických trzích. I když to pro laika vypadá prapodivně, zpráva o nárůstu počtu problémových hypoték v USA dovede poslat dolů například i akcie ČEZu.

2) Nikdo nedovede odhadnout, zda budou trhy v příštích dnech dále mírně klesat nebo zda budou několik týdnů stagnovat či pozvolna růst a nebo jestli vyletí vzhůru stejně rychle jako spadly dolů. Každopádně akcie mnoha regionů jsou nyní velmi příznivě oceněny. Výrazný pokles by tak v celosvětovém měřítku neměl mít dlouhého trvání. A proto lze nyní prohlásit, že je ideální doba k nákupu. Kdo má prostředky vyhraněné na investice do akcií, tak by měl zavčas využít (jak s oblibou říká můj známý) této "hypermarketové slevy“. Pozor však, nemovitostním akciím se v krátkodobém horizontu raději vyhněte, zde očekávání nejsou tak růžová. (Ale o tom až v příštím ohlédnutí za vývojem akciových trhů.)