Ohlídejte si svého agenta!

Jednou z možností, jak snížit nemalé platby pojišťovnám, je navýšení spoluúčasti, kterou se podílíme na úhradě vzniklé škody. Na první pohled se zdá, že čím méně se budeme na případném plnění pojišťovny podílet, tím lépe. V pojistných smlouvách se proto obvykle sjednává nulová či minimální výše spoluúčasti, často v řádu několika stokorun.

Většina agentů pojišťoven je přesvědčena, že čím nižší spoluúčast, tím výhodnější pojistka. Kromě toho je provizní systém pojišťoven odvislý od velikosti sjednaného obchodu, tedy nesjednání spoluúčasti je pro prodejce pojišťoven přitažlivější, neboť u smluv bez spoluúčasti je vyšší odměna od pojišťovny.

Ovšem nejen agentům, ale i samotným zájemcům o pojištění se často zdá nízká spoluúčast výhodnější. To je ovšem chyba.

P ojistné jisté, spoluúčast nejistá

Protože pojistné platíme nehledě na to, zda k pojistné události skutečně dojde, má smysl snížit cenu pojistné ochrany co nejvíce to jde. Myslet si, že nižší spoluúčast šetří peníze, je tedy omyl. Kdyby totiž měla pojišťovna plnit z každé pojistky, nemohlo by pojištění vůbec fungovat. Jeho existence je dána tím, že pravděpodobnost pojistné události je značně malá. Z toho plyne, že i pravděpodobnost, že bude pojištěný hradit spoluúčast, je nízká. Platbu pravidelného pojistného má však klient jistou.

Dle jednoho příkladu z amerického trhu je nejčastěji sjednávanou spoluúčastí u pojištění aut a domácností částka 500 USD. Pokud by však klienti navýšili spoluúčast na 1 000 USD, pojištění by se zlevnilo o 91 až 264 USD u pojištění aut, a o 220 až 270 USD u pojištění domácnosti. Dodatečná pojistná ochrana ve výši 500 USD stojí ve vztahu k případnému plnění pojišťovny 18 až 53 % u pojištění aut a 44 % až 54 % u pojištění domácnosti. Statisticky je však pravděpodobnost vzniku škody u pojištění aut ve výši 4,1 % a 9,3 % u pojištění domácnosti. Nízká spoluúčast je tudíž pro pojištěné značně drahá záležitost. Výhodnější pojištění je takové, které pojištěným umožňuje širší spektrum nastavení výše spoluúčasti.

P ojištění bez spoluúčasti je drahé





Klienti, chtějte víc! Máte na to nárok.

Malá škoda pojištěného finančně neohrozí, ale pro pojišťovnu znamená kumulace nízkých plnění značné kapacitní zatížení, jak po stránce pracnosti, tak nákladů správní režie. Rovněž nelze přehlédnout fakt, že nízká spoluúčast může vyvolávat zvýšené riziko morálního hazardu (pojištěný se začne chovat rizikověji) či může přilákat klienty s myšlenkou na možný pojistný podvod (klient, který bude chtít spáchat pojistný podvod, pravděpodobně zvolí pojistku bez spoluúčasti). Tyto skutečnosti se výrazně odrážejí ve výši pojistných sazeb, neboť v praxi se skutečně morální hazard projevuje. Jako důkaz se uvádí například to, že spoluúčast je jedním z nejefektivnějších nástrojů v „povinném ručení“ ke snížení počtu hlášených škod a vytvoření tlaku na pojištěné směrem k zábraně škod.

V ýše spoluúčasti podle výše finanční rezervy





Výše spoluúčasti by měla být úměrná tomu, jaké má klient finanční rezervy, a také tomu, kvůli jaké částce je ochoten podstoupit vyřizování formalit spojených s prokazováním nároku na plnění pojišťovny. Obecně lze však tvrdit, že klienti by měli volit tu nejvyšší spoluúčast, kterou jim daný produkt umožňuje. I pokud statisticky nastává mnoho škod s malým rozsahem, nezahrnutí spoluúčasti se pojištěnému vyplatí pouze zdánlivě. Problémem totiž je, že pojišťovny si vytvářejí i jakousi spoluúčast na četnost, kdy např. stanovují určité limity plnění v daném období (pojištění na první riziko). Například přesáhnou-li škody v daném roce 10 000 Kč, pojišťovna neplní.

Rovněž smyslem pojištění by mělo být krytí pouze velkých škod. Pokud výrazné finanční výdaje klientovi způsobují i opakující se malé škody, je na zvážení, zda to není důvod ke změně chování (např. řídit opatrněji, přistoupit k většímu zabezpečení majetku apod.). Samofinancování malých škod je totiž levnější než pojištění. Až vám tedy bude pojistný agent při sjednávání smlouvy nabízet variantu s nulovou spoluúčastí, zvažte, zda se vám to skutečně vyplatí.

Pojistěte si domácnost. Pojistka je však až náplast na bolístku, proto předem raději domácnost dobře zabezpečte!

