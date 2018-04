Ohrožuje stres i vás? Braňte se včas!

Máme příliš mnoho práce, kterou nezvládáme, nedokážeme dobře komunikovat se svými kolegy. Navíc neustále někam spěcháme a snažíme se zvládnout hodně věcí najednou. To jsou typické situace, při nichž je člověk vystaven nadměrné psychické zátěži.

"Některé firmy kladou na své zaměstnance nereálné nároky a záměrně vytvářejí atmosféru nesmlouvavé soutěživosti, což ještě dále přispívá ke vzniku stresových situací," říká Dušan Štainer z poradenské společnosti Štainer consulting v Hranicích.

Ačkoli někteří lidé tvrdí, že jim práce ve stresu vyhovuje, po delší době se odrazí na jejich zdraví.

Jak se stres projevuje

Zpočátku pracovník nedosahuje takové výkonnosti, jak by si představoval, později může i takzvaně "vyhořet". Je vyčerpaný, bývá často nemocný, má sníženou imunitu, ohrožují ho srdečně cévní choroby a může mít i psychické problémy. Stresovým situacím však lze předcházet. Velkou roli v tom hraje vedoucí. Kvalitní manažer by měl dobře rozumět celé pracovní problematice, ale i potřebám svých podřízených, správně plánovat práci a stále sledovat náladu v týmu. Měl by vytvářet atmosféru, při níž nemusí mezi podřízenými vládnout rivalita, úkoly zadávat včas, aby se lidé nenervovali, že to nestihnou.

"Šéf by měl znát možnosti a schopnosti svých podřízených a nezadávat jim nereálné nebo nadmíru zatěžující úkoly," tvrdí pražská psycholožka Johana Kroupová. Měl by být schopen nabídnout pomocnou ruku. Velmi důležitá je otevřená komunikace. "V dobrém týmu může zaznít kritika i rozdílné názory," říká Štainer.

Pokud máte pocit, že vás šéf přetěžuje, zatímco ostatním kolegům zadává úkoly jen zřídka, nečekejte, až vám problémy přerostou přes hlavu a ozvěte se.

V případě, že se napětí dostaví, je třeba mu čelit. "Myslete na přestávky v práci, pravidelné stravování nebo zkuste krátkou procházku během polední přestávky," doporučuje Kroupová nejběžnější způsoby obrany.

Nesmírně důležitý je také odpočinek po práci. Ať už při četbě, poslechu hudby nebo sportu. Pomáhá i jóga či autogenní trénink. K účinné relaxaci patří také koníčky.

Obranou před stresem bývá trénink podobných situací

Existuje však řada zaměstnání, kde jsou lidé vystaveni stresu neustále. Mezi takové patří například piloti dopravních letadel, dispečeři letového provozu nebo pracovníci záchranné služby. V těchto případech je velmi důležitá prevence. "Tou může být vzdělávání zaměstnanců nebo přímo nácvik situací, které vyvolávají napětí," popisuje Sylvie Šulcová, konzultantka pražské poradenské společnosti Extima.

Cestou nácviku stresových situací jdou například v Českých aeroliniích. "Nejohroženějším profesím, jako jsou piloti a palubní průvodčí, pomáhají speciální kurzy," říká mluvčí ČSA Jitka Novotná. V nich lidé nacvičují autogenní trénink, učí se dechová cvičení, ale také reakce v mimořádných situacích: jak se chovat v případě, že na palubě letadla bude opilý nebo agresivní člověk, či cestující, který nehodlá uposlechnout doporučení letušky nebo se u něj projeví psychické problémy.