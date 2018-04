Ojeté auto: spotřebitelský úvěr výhodnější než leasing

Účelový úvěr je levnější

Tyto dva typy úvěrů se od sebe liší tím, že v případě neúčelového úvěru vám banka jednoduše poskytne určitý objem peněz, s nímž můžete naložit podle libosti. Automobil můžete zaplatit teprve poté, kdy vám přijdou peníze na účet. Naopak účelový úvěr vyžaduje, abyste bance dali najevo, na co budou vypůjčené peníze použity. Za to vám často nabídne výhodnější podmínky, například nižší úrokovou sazbu než v případě neúčelového úvěru - většinou o jedno procento. Praxe je taková, že poté, co vám banka úvěr schválí, jí doručíte fakturu za kupované zboží, například od prodejce automobilů, a banka ji za vás následně proplatí.

Spotřebitelský úvěr můžete splácet pět, nebo dokonce i sedm let. Přitom je možné úvěr splatit předčasně, ale to není zadarmo. Banky si za tento krok účtují tři až pět procent z nesplacené části úvěru.

Značně limitující se v případě některých bankovních ústavů může zdát výše úvěru. Třeba Živnostenská banka a GE Capital Bank nabídnou maximálně 150 000 korun. Setkáte se však i s bankami, které naopak pevně stanovenou hranici nemají - například Citibank, HVB Bank nebo Česká spořitelna.

Chcete-li požádat o spotřebitelský úvěr v řádu stovek tisíc, musíte se připravit na to, že téměř každá banka po vás bude již od stotisícové půjčky požadovat nějakou záruku, často ve formě ručitele. Ručit však můžete také zástavním právem k nemovitosti, termínovaným vkladem nebo třeba cennými papíry.

Někde získáte peníze do druhého dne

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru? Zatímco ještě před několika málo lety jste si na spotřebitelský úvěr počkali i několik týdnů, dnes můžete mít půjčku k dispozici do druhého dne po dodání všech potřebných dokumentů. To je případ GE Capital Bank, HVB Bank a České spořitelny.

Pro posouzení způsobilosti pro získání úvěru banky většinou vyžadují potvrzení o vašem příjmu od zaměstnavatele nebo poslední daňové přiznání, dále doklad, který by potvrdil adresu vašeho trvalého bydliště (například fakturu za pevný telefon nebo výpis SIPO) a jeden nebo i dva doklady o totožnosti.

Pozor na poplatky!

Při rozhodování nesledujte jenom výši úrokové sazby. Velice významnou roli hrají i poplatky spojené se získáním úvěru. Setkat se můžete s poplatkem za vyřízení žádosti o úvěr, za poskytnutí úvěru nebo třeba za správu úvěrového účtu. Za dvousettisícový úvěr můžete zaplatit vedle úroků ještě jednorázovou částku až 2000 korun a každý rok ještě i více než 1000 korun - to požaduje Citibank.

Sama úroková sazba spotřebitelských úvěrů se v současné době pohybuje mezi 7,5 až 12,9 procenta. Od zmíněné nejnižší sazby se lze odrazit v případě účelového úvěru HVB Bank, naopak s tou nejvyšší se můžete setkat u neúčelového úvěru Československé obchodní banky.

Banky si vás prověří

Skutečná výše úrokové sazby záleží na několika faktorech. Odvíjí se nejen od výše poskytnutého úvěru a délky splácení, ale také od klientovy finanční historie. Pokud má u banky, kterou žádá o úvěr, již nějakou dobu vedený běžný účet nebo pokud si od ní již vypůjčil a včas splatil úvěr, může to na banku kladně zapůsobit při rozhodování o žádosti o půjčku. Banka totiž má možnost sledovat, zda mu chodí pravidelně peníze na účet a v jaké výši, a ví také, jakým způsobem splácí závazky.

Jediné, co může bance pomoci při hodnocení klienta „bez historie“, je úvěrový registr. Jedná se o zpřístupnění dat o klientech mezi bankami. Například GE Capital Bank tak může zjistit finanční historii klienta, který ji žádá o úvěr a má přitom účet třeba u Komerční banky. Ne všechny banky dosud registr využívají v plném rozsahu, ale určitě k tomu ve svém vlastním zájmu již brzy přistoupí.

