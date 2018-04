Pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně jsme dali zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru podle paragrafu 53. Hrubé porušení kázně se stalo v pátek a oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru jsme mu poslali poštou v pondělí. Téhož dne zašel zaměstnavatel do Bohnic, kde ho hospitalizovali. Je výpověď platná? A od jakého data?Vzhledem k tomu, že neuvádíte přesné důvody, které vedly k okamžitému zrušení pracovního poměru, nemůžeme se vyjádřit k jeho platnosti. Pokud bylo okamžité zrušení pracovního poměru oprávněné, pak jeho účinky nastanou podle zákona tím dnem, kdy byl tento projev vůle doručen druhému účastníkovi. Pro okamžité zrušení pracovního poměru neplatí zákazy výpovědi, a proto je platné i v případě, že zaměstnanec je v době zrušení pracovního poměru v pracovní neschopnosti. Ovšem vzhledem k tomu, že nastoupil internátní léčbu, zřejmě si zaslaný dopis o zrušení pracovního poměru na poště nevyzvedne, a proto vznikne účinnost okamžitého zrušení až dnem, kdy se doporučený dopis určený do vlastních rukou zaměstnance vrátí zpět do rukou zaměstnavatele.