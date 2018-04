Tento dotaz skrývá dva problémy. Prvním je, zda jednání zaměstnance lze skutečně považovat za zvlášť hrubé porušení kázně. Především je třeba uvést, že zákoník práce nezná jako důvod skončení pracovního poměru pojem "ztráta důvěry". Nedefinuje také, co lze pokládat za porušení kázně zvlášť hrubým způsobem. Vždy je nutné vycházet z konkrétních okolností, situace, za níž došlo k porušení pracovní kázně, i z osoby zaměstnance. Značný význam má skutečnost, zda jde o zaměstnance, který již dříve opakovaně porušoval pracovní kázeň, nebo zda jde o mimořádnou situaci. Za těchto okolností lze pochybovat, zda při případném sporu by zaměstnavatel uspěl. Druhým problémem je doručení výpovědi. Zaměstnavatel by měl zaslat výpověď do nemocnice. Když by pracovník odmítl dopis převzít, musel by být uložen na poště a po patnácti dnech by se vrátil zpět zaměstnavateli. V takovém případě by šlo o náhradní doručení a okamžité zrušení pracovního poměru by bylo platné datem vrácení dopisu.