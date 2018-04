Okázalé triky v investování znamenají smrt

Proč si myslíte, že makléři při zvuku zvonu oznamujícího konec obchodování v burzovní hale newyorské burzy vždy jásají – bez ohledu na to, jak se v daný den trh vyvíjel? Protože kdykoliv vy obchodujete, oni vydělávají peníze – ať již jste vydělali nebo prodělali. Grahamova definice investování nemůže být jasnější: "Investiční operace je taková, která po důkladné analýze slibuje bezpečné zachování jistiny a odpovídající výnos.“ Všimněte si, že investování je podle Grahama složeno ze tří klíčových elementů:

Dříve, než koupíte akcie firmy, musíte podnik důkladně analyzovat a zhodnotit rozumnost jeho podnikání;

musíte se pečlivě chránit před velkými ztrátami;

musíte se snažit dosáhnout "přiměřené“, nikoliv mimořádné výkonnosti.

Investor počítá, jaká je hodnota akcie, na základě hodnoty, kterou má daná akciová společnost a její podnikání. Spekulant sází na to, že cena akcie půjde nahoru, protože někdo jiný bude ochoten za tuto akcii zaplatit ještě více peněz. Jak to Graham jednou napsal, investoři posuzují "tržní cenu podle zavedených standardů (měřítek) hodnoty“, kdežto spekulanti "opírají (své) standardy hodnoty o tržní cenu“. Pro spekulanta je nepřetržitý tok akciových kurzů jako kyslík; zavřete mu přívod a je s ním konec. Pro investora znamenají "kotované“ (jak je Graham nazval) hodnoty mnohem méně. Graham dobře radí, abyste investovali jen tehdy, pakliže dokážete vlastnit akcie v klidu a bez znepokojení, a to i když nemáte žádnou možnost zjistit jejich denní kurz.

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se brzy Benjamin Graham nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

Podobně jako sázení v kasinu nebo na dostizích, je i spekulace na akciových trzích vzrušující a dokonce prospěšná (když se na vás náhodou usměje štěstí). Ale horší způsob tvorby bohatství si snad nejde ani představit. Je tomu tak proto, že Wall Street, stejně jako Las Vegas nebo Chuchle, upravil "sázkové kurzy“ tak, že burza vždy nakonec zvítězí nad každým, kdo by ji chtěl porazit v její vlastní spekulativní hře.

Na druhé straně je investování jinou, ojedinělou formou kasina – kasina, kde nakonec nemůžete prohrát, pokud ovšem hrajete pouze podle pravidel, která zajišťují, aby sázkové kurzy šly rovnou ve váš prospěch. Lidé, kteří investují, vydělávají peníze pro sebe; lidé, kteří spekulují, vydělávají peníze svým makléřům. A to je v podstatě i důvod, proč Wall Street neustále bagatelizuje trvanlivé výhody investování a halasně vychvaluje křiklavou přitažlivost spekulace.

Nebezpečí vysokých rychlostí

Jak Graham varuje, plést si spekulaci s investováním je vždy chybou. V devadesátých letech vedla tato záměna k masové zkáze. Zdálo se, že prakticky všem došla trpělivost a Amerika se rázem stala národem spekulantů, byla osídlena obchodníky, kteří se vrhali z akcie na akcii jako poskakující kobylky na srpnové louce.

Lidé začali věřit, že jediným testem investiční techniky bylo jednoduše to, zda "fungovala“. Když se jim podařilo porazit trh (ve kterémkoliv období), pak bez ohledu na to, jak nebezpečná nebo slabomyslná jejich taktika byla, se vychloubali, že měli „pravdu“. Ale inteligentní investor nemá zájem o to, aby měl pravdu dočasně. K dosažení svých dlouhodobých finančních cílů potřebuje mít udržitelnou a spolehlivou pravdu. Techniky, které se staly v devadesátých letech tak moderními – denní obchodování, záměrné opomíjení diverzifikace, investice do žhavých podílových fondů, investování podle "systémů“ výběru akciových titulů – nějakou dobu fungovaly. Avšak neměly naději na to, aby fungovaly i v dlouhém období, neboť nesplňovaly tři Grahamova kritéria investování.

Abychom lépe pochopili, že dočasné vysoké výnosy nic nedokazují, představte si dvě místa, která jsou od sebe vzdálena 180 kilometrů. Budu-li dodržovat rychlostní limit 90 km/h, ujedu vzdálenost za dvě hodiny. Když ale pojedu 180 km/h, budu tam již za hodinu. Pokud to vyzkouším a přežiji, mám "pravdu“? Měli byste být v pokušení to taky vyzkoušet, protože mě slyšíte, jak se chvástám, že to "fungovalo“? Okázalé triky, jak porazit trh, jsou přesně totéž: v krátkých úsecích, když vás neopustí štěstí, fungují. Ale v delším období znamenají smrt.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

V roce 1973, kdy Graham naposledy revidoval knihu Inteligentní investor, byl průměrný obrat akcií na newyorské burze 20 %; to znamenalo, že typický investor držel akcii pět let, než ji prodal. V roce 2002 činil obrat 105 % – což znamenalo, že doba držby do prodeje se zkrátila na 11,4 měsíce. V roce 1973 držel průměrný podílový fond akcie téměř tři roky, v roce 2002 se toto období snížilo na 10,9 měsíce. Vypadá to, jako kdyby manažeři podílových fondů analyzovali své akcie v portfoliu dostatečně dlouho na to, aby zjistili, že je neměli kupovat, ihned se jich tedy zbavili a začali nanovo.

Vývoj na trhu vydráždil i ty nejuznávanější investiční společnosti. Začátkem roku 1995 držel Jeffrey Vinik, manažer fondu Fidelity Magellan (tehdy největší podílový fond na světě) 42,5 % svých aktiv v technologických titulech. Vinik prohlašoval, že většina jeho akcionářů investovala do jeho fondu pro dosažení cílů, které jsou ještě roky vzdálené. "…Myslím si, že jejich cíle jsou stejné jako moje, a že věří stejně jako já, že dlouhodobý přístup je nejlepší.“ Ale šest měsíců poté, co napsal tato velkomyslná slova, prodal Vinik téměř všechny své technologické akcie, během osmi horečných týdnů vrhl na trh akcie v hodnotě téměř 19 miliard dolarů. A s "dlouhodobým přístupem“ byl hotov! V roce 1999 divize diskontních brokerů Fidelity přesvědčovala své klienty, aby obchodovali kdykoliv a odkudkoliv přes mobilní počítače, což přesně korespondovalo s novým reklamním sloganem firmy "Každá vteřina se počítá“.

Například akcie společnosti Puma Technologies v roce 1999 měnily majitele v průměru každých 5,7 dní. Navzdory grandióznímu heslu trhu NASDAQ – "Akcie pro příštích sto let“ – mnoho jeho klientů mělo problémy udržet akcie déle než sto hodin.

Finanční počítačová hra

Online obchodování se po masivní reklamě Wall Street jevilo jako přímá cesta k hromadám peněz: firma Discover Brokerage, dceřiná společnost angažovaná v online obchodování úctyhodné firmy Morgan Stanley, měla televizní reklamu, ve které otrhaný řidič odtahové služby naloží úspěšně vypadajícího manažera. Člověk v obleku si všimne na palubní desce připíchnuté fotky tropické pláže a ptá se: "Dovolená?“ "No,“ odvětí řidič, "vlastně tam bydlím.“ Překvapený manažer na to: "Vypadá to jako ostrov.“ Řidič odpovídá s tichým pocitem vítězství: „Technicky vzato je to vlastně takový menší stát.“

Ale propaganda šla ještě dále

Online obchodování nevyžadovalo žádnou práci ani žádné moc velké přemýšlení. Další televizní reklama, tentokráte firmy Ameritrade – online brokera ukazovala dvě ženy v domácnosti, které se právě vrátily z joggingu; jedna se přihlásí do svého počítače, několikrát klikne myší a najednou zajásá: "Myslím, že jsem právě vydělala 1700 dolarů!“ V televizní reklamě makléřské firmy Waterhouse se někdo ptá basketbalového trenéra Phila Jacksona: "Víte něco o tom obchodě?“ Jeho odpověď zní: "Jdu jej právě teď uzavřít.“ (Kolik basketbalových utkání by Jacksonův NBA tým vyhrál, kdyby na hřiště přišel s takovou filozofií? Nevědět vůbec nic o druhém týmu, a přesto tvrdit "jsem připraven se s nimi utkat rovnou teď“, to nezní jako příliš dobrý recept na vítězství.)

Koncem roku 1999 využívalo online obchodování přinejmenším 6 milionů lidí – zhruba desetina z nich byli tzv. "denní obchodníci“, kteří pomocí internetu nakupovali a prodávali akcie rychlostí blesku. Všichni ze šoubyznysu, od divy Barbry Streisandové až po Nicholase Birbase, pětadvacetiletého bývalého číšníka z Queensu v New Yorku, si pohazovali s akciemi jako s horkými uhlíky. "Předtím,“ vysmíval se Birbas, "jsem investoval na dlouhodobé bázi, ale zjistil jsem, že to není nejrozumnější.“ Nyní Birbas prodával a nakupoval akcie desetkrát denně a očekával, že ročně vydělá 100 000 dolarů. "Nesnáším, když se v políčku zisk/ztráta objeví červená barva,“ říká rozechvěle Barbra Streisandová v rozhovoru pro časopis Fortune. "Já jsem býk a reaguji na červenou. Když vidím červenou barvu, okamžitě své akcie prodávám.“

Jakmile začaly finanční internetové stránky a finanční televizní programy ládovat aktuální data o vývoji akciových trhů do hospod, kadeřnictví, kuchyní a kaváren, taxíků a motorestů, stala se z akciového trhu národní počítačová hra. Veřejnost měla pocit, že byla o finančních trzích mnohem více informována než kdykoliv předtím. Bohužel, zatímco se lidé topili v datech, skutečná informovanost byla v nedohlednu. Akcie byly zcela odděleny od společností, které je vydaly – staly se z nich pouhé abstrakce, jenom body pohybující se po televizních obrazovkách nebo počítačových monitorech. Dokud se body pohybovaly směrem vzhůru, na ničem jiném nezáleželo.



20. prosince 1999 přišla společnost Juno Online Services s průkopnickým podnikatelským záměrem: rozhodli se, že přijdou o co nejvíce peněz, a to úmyslně. Firma Juno oznámila, že počínaje datem oznámení bude všechny své služby pro drobné investory poskytovat zdarma – nulové poplatky za e-maily, nulové poplatky za přístup k internetu – a že v příštím roce utratí za propagaci o několik milionů dolarů více než v minulém roce. Po oznámení tohoto zamýšleného podnikového harakiri vyskočila cena akcií společnosti Juno za dva dny z 16,375 dolaru na 66,75 dolaru.

Proč se trápit zjišťováním, zda je podnik ziskový nebo jaké výrobky nebo služby firma vlastně produkuje nebo co je management společnosti zač, nebo dokonce jaký je vlastně název firmy? Jediné, co potřebujete o akciích vědět, je jejich poutavý kód: CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN nebo WBVN. Tímto způsobem můžete nakupovat akcie mnohem rychleji, bez otravné dvousekundové časové prodlevy, kdy jste museli jejich kódy vyhledat v internetovém vyhledávači.

V roce 1998 došlo k neuvěřitelné události, kdy akcie jedné malé, zřídka obchodované akcie, Temco Services, najednou během několika minut ztrojnásobily svou hodnotu a dosáhly tak rekordní hodnoty. Ptáte se proč? Jednalo se o bizarní formu finanční dyslexie, kdy tisíce obchodníků nakoupily akcie společnosti Temco poté, co zaměnily její kód, TMCO, s kódem akcie společnosti Ticketmaster Online (TMCS), což byla oblíbená internetová společnost, která zrovna v ten den vstupovala se svými akciemi na veřejný trh.

Oskar Wilde žertoval, že cynik "zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho“

Podle této definice je akciový trh převážně cynický, ale konec devadesátých let by šokoval i samotného Wildea. Jediná nedomyšlená opce na cenu akcie měla tehdy moc zdvojnásobit kurz akcií společnosti, aniž by někdo vůbec zkoumal její skutečnou hodnotu. Koncem roku 1998 Henry Blodget, analytik společnosti CIBC Oppenheimer, varovně prohlásil, že "u všech internetových společností platí, že oceňování je mnohem více uměním než vědou“.

Poté, hovoříce pouze o možnostech budoucího růstu, vyšrouboval jedním vrzem svůj "cenový cíl“ akcií Amazon.com ze 150 na 400 dolarů. Ten den se akcie Amazon.com vyšplhaly o 19 % nahoru a – přes Blodgetovy námitky, že jeho cenový cíl byl pouze jednoletou předpovědí – překonaly v dalších třech týdnech hranici 400 dolarů. O rok později Walter Piecyk, analytik společnosti PaineWebber, předpověděl, že cena akcií firmy Qualcomm dosáhne během následujících dvanácti měsíců 1000 dolarů. Ještě v ten samý den vyletěla cena této akcie o 31 % – i přesto, že v daný rok vzrostla již o 1842 % – a dosáhla hodnoty 659 dolarů.

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální – a jak osvobozující – zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.

