Bankomaty napadají zloději, účty jsou v ohrožení

"Z bezpečnostních důvodů jsme vám zablokovali vaši kartu. Je možné, že jste si včera v pět hodin vybíral v Kambodži deset tisíc korun?" volá bankovní úřednice klientovi. "Ne, to opravdu není možné," odpovídá klient.

Úřednice: "A za dvě hodiny v Peru sedm tisíc korun?" Klient: "Ani to není možné." Úřednice: "Mezitím máte výběr tisíc korun v Tesku Eden. Nejspíš vám někdo naskenoval kartu." Klient: "A co mám teď dělat?" Úřednice: "Počkejte, až to budete mít na výpisu, a pak si dojděte na pobočku to reklamovat. Kartu zrušíme a do týdne uděláme novou."

Před několika dny se tento příběh skutečně stal. Jméno klienta banky na jeho přání neuvádíme. Stal se obětí skimmingu, nelegálního kopírování údajů z magnetického proužku karty.

Podle mluvčí pražské policie Jany Rösslerové Praha zaznamenává oproti minulým letům poměrně zásadní nárůst tohoto druhu kriminality. Nejvíce případů nelegálního kopírování karet se podle policie odehrává právě v Praze. Za rok 2011 bylo zaznamenáno 52 útoků, v celé republice 85.

Jak se chránit Při výběru z bankomatu si všímejte nejbližšího okolí a osob, důkladně bankomat prohlédněte, zda na něm nejsou provedeny konstrukční změny a úpravy.

Při zadávání PIN kódu zakryjte klávesnici rukou.

Při transakci neztraťte kontrolu nad kartou, nemluvte s cizími lidmi.

Transakci neprovádějte při podezření, že něco není v pořádku .

Vždy kontrolujte výpisy transakcí proti prodejním a výplatním dokladům.

Při podezření, že je na bankomatu umístěno skimmovací zařízení, neprodleně informujte policii (158 nebo 112) a banku.

Věnují se jim především bulharsky hovořící pachatelé. Nainstalují na bankomat čtecí zařízení, po několika hodinách odcházejí s "úlovkem". Vytvoří padělek karty a hotovost pak odčerpávají v afrických, asijských a jihoamerických zemích, kde nejsou čipové technologie schopné transakci znemožnit. V České republice pachatelé tyto výběry neprovádějí, takže podobná neobvyklá transakce je jednoznačným důkazem skimmingu.

Na pobočce je to bezpečnější

Před několika dny policie zadržela skupinu Bulharů při manipulaci se čtecím zařízením bankomatu v centru. "Jsou stále ve vazbě, hrozí jim až osmiletý trest," uvedla Rösslerová.

"Když jste vybíral před dvěma dny z bankomatu, o kterém se ze zpráv dozvíte, že byl dnes napaden, nemusíte se bát. Pachatelé zařízení přinesou, nainstalují a za hodinu nebo dvě už je zase pryč," vysvětluje Petr Podzimek z České spořitelny. Přesto radí při jakémkoliv podezření okamžitě kontaktovat policii a banku. Všechny oslovené peněžní ústavy tvrdí, že své bankomaty kvůli skimmingu pečlivě monitorují a že jsou vybaveny bezpečnostními prvky.

Všechny bankomaty mají podle bankovních odborníků stejné zabezpečovací prvky, nezáleží na tom, jestli stojí v méně frekventované ulici nebo na Václavském náměstí.

Všechny mohou být úplně stejně cílem útoku. S jedinou výjimkou. "Když je bankomat umístěn v pobočce, kde je kamerový systém a vstup na kartu, přispívá to k větší bezpečnosti," vysvětlil Podzimek. Kterých bankomatů se útoky týkají, nechtějí banky komentovat.

"Odborníci jsou ve většině případů schopni vyhodnotit, zda se jedná o použití karty držitelem, nebo pachatelem," uvedla Zuzana Kalátová z ČSOB. "Případy jsou vždy posuzovány individuálně, obecně však platí, že jsou klientům prostředky vraceny," dodala Kalátová.

Klient peníze podle ní nedostane zpět, pokud došlo k prozrazení PIN jeho vinou. "To jsou ovšem případy ztrát a krádeží, ne případy skimmingů na bankomatech," dodala mluvčí. Banky riziko útoků nepodceňují, jde koneckonců o jejich ztráty. "Důsledně a pravidelně kontrolujeme bankomaty. Provádíme další systémová opatření, která pomohou skimming odhalit," říká Jakub Puchalský z Raiffeisenbank.

Kromě skimmingu se lze setkat ještě s jedním trikem podvodníků – s instalací lišty, která zadrží hotovost při výdeji z bankomatu.