Okopírování občanského průkazu můžete odmítnout

"Před čtyřmi lety jsem si nechal do občanského průkazu zapsat děti a manželku. Dnes toho lituji," říká Michal z Prahy a naráží přitom na skutečnost, že na rubu mezi nepovinnými údaji mnohdy najdete i rodné číslo druhého z manželů, případně dětí do 18 let věku. "To jsou přece údaje, které banka a ani nikdo jiný nepotřebuje," dodává. Neskrývá přitom obavy z možného rizika zneužití jím nepřímo poskytnutých informací.

"Data z občanského průkazu jsou osobními údaji a ty lze bezpochyby zneužít. Řada subjektů přijímá kopii občanského průkazu, jakoby se jednalo o originální doklad. Zde je pak velké nebezpečí zneužití," potvrzuje Nina Táborská z Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kopírování občanského průkazu zakázáno

Obecně platí zásada zákazu pořizování kopií občanského průkazu. Z tohoto pravidla existují pouze dvě výjimky. Okopírovat doklad totožnosti lze, když s tím jeho držitel vyjádří souhlas (svobodný, vědomý a informovaný, navíc prokazatelný po celou dobu zpracování osobních údajů), nebo vyžaduje-li to zvláštní právní předpis anebo mezinárodní smlouva.

V prvém případě takovéto zpracování údajů o své osobě odmítnout můžete, v tom druhém už ale ne (jste-li kupříkladu v podezření z praní špinavých peněz).

Bankám stačí, když klienta identifikují

Platná tuzemská legislativa bankám ukládá povinnost zjišťovat a zároveň zpracovávat údaje, včetně rodného čísla, které potřebují k poskytování svých služeb. Banka má také povinnost klienta identifikovat podle průkazu totožnosti při uzavírání obchodu, například smlouvy o běžném účtu.

Ovšem už nikde nenajdete pravidlo, že si zároveň musí pořídit kopii vašeho občanského průkazu. Bude-li si tedy bankéř chtít okopírovat vaše doklady totožnosti, s největší pravděpodobností si chce jen ušetřit čas. A to je právě okamžik, kdy máte právo říci stop. Přitom by vaše odmítnutí nemělo mít žádný vliv na poskytnutí či neposkytnutí služby.

k identifikaci klienta - fyzické osoby banky potřebují - jméno a příjmení

- rodné číslo (případně datum narození)

- místo narození

- pohlaví

- trvalý nebo jiný pobyt

- státní občanství U průkazu totožnosti banka zaznamenává:

- druh a číslo dokladu

- stát, popřípadě orgán, který ho vydal

- dobu platnosti

"Kopírování identifikačních dokladů není pro klienta povinné a odmítnutí kopie průkazu totožnosti pro něj nemá negativní dopad, neznamená to ani omezení nabízených produktů. Pracovník si v takovém případě údaje pouze vypíše," potvrzuje Blanka Bělovská z oddělení externí komunikace GE Money Bank.

Pokud si však kopii dokladu v bance pořídí, archivují ji obvykle v klientově spisové složce po celou dobu trvání smluvního vztahu. Na uchovávání kopií dokladů totožnosti se pak vztahuje desetiletá lhůta.

Ofotíme si vaši občanku, jen tak můžete na testovací jízdu

Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu prodejcem je nutnou podmínkou pro absolvování testovací jízdy v řadě prodejen automobilů. Odmítnete-li, auto si nevyzkoušíte. Tuto praxi převzalo například i Auto Jarov.

"K tomuto opatření naše společnost přistoupila poté, co došlo k ozbrojenému loupežnému přepadení našeho pracovníka během zkušební jízdy a k odcizení předváděcího vozidla," vysvětluje Pavel Hejda, prokurista společnosti. Dalším důvodem je podle jeho slov i zákonná povinnost provozovatele motorového vozidla. Při spáchání dopravního přestupku během testovací jízdy musí totiž oznámit totožnost řidiče vozidla.

Ofocený doklad totožnosti archivují po dobu jednoho roku, což koresponduje s promlčecí lhůtou přestupku. Poté je pořízená kopie zničena.

Při podezření ze zneužití osobních údajů pomůže ÚOOÚ

Máte-li podezření, že vaše osobní údaje byly zneužity, použity v rozporu se zákonem, ale i pokud pochybujete o regulérnosti jejich zpracování, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů. Sem můžete zároveň zasílat i své dotazy či žádosti o konzultace.

Hlavní úlohou úřadu je ale dohlížet na archivaci, respektive zpracování osobních údajů. Pokud by vás tedy někde nutili ke zkopírování občanského průkazu, měli byste pomoc hledat na obecním úřadu.