Okrádání v restauracích se můžete bránit. Prostě odstupte od smlouvy

Jste-li v restauraci nespokojeni, je vhodné co nejdříve jídlo nebo nápoj reklamovat. Pokud není sjednána náprava, máte nárok na odstoupení od smlouvy. Přestože většina lidí nad podobnými nedostatky mávne rukou, není od věci na praktiky konkrétní restaurace upozornit Českou obchodní inspekci. Ta by měla do takového podniku přijít na kontrolu, a pokud by šlo o nedostatky hygienického rázu, měla by na kontrolu dorazit i Hygienická stanice. Platí zde zásada, že máte stejná práva jako při jakékoli jiné reklamaci.