Okradeným lidem se nežije lehce

Lidé, kterým někdo vybral v bankách jejich vklady, nemluví jen o penězích, ale také o pocitech znechucení, bezmoci a zdravotních potížích. Pracovnici finančního úřadu v Praze Ludmilu Bezuchovou vybral někdo soukromé konto u České spořitelny se 240 tisíc korunami. Banka jí však odmítá od září loňského roku celou částku nahradit, i když policie zjistila, že peníze z účtu vybral někdo jiný.

Jenže to nebylo vše, o co v jednom okamžiku přišla. "Peníze jsem měla připravené jako doplatek na koupi bytu pro syna," říká klientka spořitelny. "Zálohu jsem tedy musela od stavební firmy stáhnout a storno poplatky mě stály sedmdesát tisíc korun." Dalších deset tisíc korun investovala do soudních poplatků, aby mohla podat žalobu. "Celý rok se trápím a díky tomu mám problémy se štítnou žlázou," stěžuje si Bezuchová.

Firma téměř zkrachovala

Již pět let se táhne případ poděbradské firmičky Mentar na vývoj software. Někdo jejím třem majitelům ukradl z konta u dnes už zaniklé banky Skala 245 tisíc korun. Policie i v jejím případě vyšetřila, že peníze nevybral nikdo z majitelů, ale Unionbanka, která Skalu převzala, odmítá vybílené konto nahradit. Dva ze tří společníků Mentaru museli firmu opustit a nechat se zaměstnat jinde, protože firma přišla o veškerý provozní kapitál. "Současný majitel měl štěstí, že právě pracoval na několika zakázkách a zároveň nemusel živit rodinu," ličí finanční situaci po krádeži bývalý spolumajitel Marek Svatoš. "Proto ekonomicky přežil" Soud se táhne už pět let, ale první stání bude až letos v listopadu. Union banka zatím hraje mrtvého brouka a na žádosti o vrácení peněz nereaguje. "Náš případ jasně ukazuje stav bankovních služeb i neschopnost soudů," míní znechuceně druhý bývalý spolumajitel Mentaru Luboš Pácal.

Špatné sny se Stackem

Pražský podnikatel ve stavebnictví Libor Simek přišel o více než milion korun u České spořitelny stejně jako předchozí klienti. Podle policejní vyšetřovatelky všechno směřuje k tomu, že on peníze neukradl. "Zákazníci se na mě dívají zkoumavě," říká Simek o své zkušenosti po zveřejnění jeho případu v tisku. "Naštěstí zatím nikdo žádnou zakázku neodvolal." Není ovšem nic příjemného, když se ho ptají na dostatečnou hotovost a obávají se o rozpracované zakázky. "Podvědomí si nenechá poručit - včera se mi zdálo, že celou noc hovořím s ředitelem spořitelny Jackem Stackem."

"Zatím jsem jménem Libora Simka podal žalobu na Českou spořitelnu, ve které chci ukradené peníze a náhradu škody," uvádí plzeňský advokát Jaroslav Svejkovský. Připravuje však i druhou na bezpečnostního ředitele Eduarda Jeleně, který jeho klienta veřejně podezírá z podvodu."To je proti ustanovení na ochranu osobnosti."