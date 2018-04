Omámený prozradil PIN a vysáli mu účet. I to zkoušejí karetní podvodníci

Přestože česká policie pozatýkala na počátku dubna v akci Drákula gang 31 rumunských zločinců, kteří zneužívali platební karty a vysávali cizí konta, podvodníkům jen tak neodzvoní. Sázejí na lidskou důvěřivost a neopatrnost.

Ve hře jsou ovšem i rostoucí možnosti podvodníků dostat se k citlivým údajům prostřednictvím internetu, pomocí skryté kamery nebo i jinou fintou.

Karty častěji zneužívají rodinní příslušníci

"Lidé si neuvědomují, že spolu s kartou mají v peněžence přístup k finanční hotovosti ve výši limitu karty. Často jsou to desetitisíce i víc. Stále rozšířenější je také zneužití karty mezi rodinnými příslušníky nebo blízkými osobami," upozorňuje Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

"I v rodinách by měla platit i zásada, že PIN zná jen majitel karty a nikdo jiný. Přístupový PIN k vašemu účtu byste si měli vždy vrýt jen do paměti, nenechávat ho v peněžence spolu s kartou, nezapisovat si ho ani do mobilu nebo do diáře," poznamenává Monika Klucová, mluvčí Komerční banky.

"Zaznamenali jsme i případ, kdy v podniku pochybné pověsti byl klient pravděpodobně omámen. Zda předal kartu obsluze a prozradil PIN, si vůbec nepamatoval. S kartou proběhlo několik transakcí," poznamenává Lucie Hálová z tiskového oddělení Volksbank.

"Je zarážející i bezmezná důvěra velké části držitelů karet v internet a vše, co k nim po internetu doputuje. Mnohým nepřijde podezřelé, že po nich chce někdo po internetu vyplnit čísla karet, PINů, kontaktní údaje či přístupová hesla pro komunikaci s bankou. Klidně údaje poskytnou a ani nevědí, komu je posílají. Je až s podivem, kolik lidí je stále schopno na tyto triky znovu a znovu naletět," varuje Tomáš Kofroň. "Setkáváme se i s případy vyzrazení údajů o platební kartě po telefonu," dodává Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Padělek vaší karty lze vyrobit za pár minut



Na nejčastější podvodné praktiky, které mohou provětrat váš účet, se snaží upozornit i Sdružení českých spotřebitelů spolu s Kanceláří finančního arbitra České republiky. Zneužití platební karty je totiž druhým nejčastějším problémem, který se na stůl finančního arbitra dostává. Vynalézavost podvodníků přitom kráčí mílovými kroky.

"Zařízení pro výrobu padělku karty může být o velikosti osobního kufříku a rychlost výroby takové karty je otázkou několika minut od zjištění citlivých údajů," upozorňuje finanční arbitr František Klufa, spoluautor studie Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v ČR.

Pro zjištění citlivých údajů používají zloději už nejen miniaturní kamery umístěné nenápadně nad klávesnici bankomatu, ale třeba i záznamové zařízení, které je v každém moderním mobilu. Při čekání ve frontě na placení u obchodníků nebo u bankomatu se tak nemusí vyplatit, že si připravíte kartu do ruky a cizím očím vystavíte na odiv číslo karty a dobu její platnosti, jméno držitele i podpis. Pokud jste neopatrní, pomocí mobilu dokážou šikovní zloději natočit i zadávání PINu.

Nové techniky se snoubí s obyčejnými krádežemi



Na klávesnici bankomatu mohou podvodníci instalovat i dotekové senzory, s nimiž zjistí rovněž váš PIN. Vaši kartu si pak přivlastní nejstarší fintou, prostě vám ji ukradnou. Nebo třeba opráší i další starou praktiku: tak zvanou libanonskou smyčku. Na vstupní otvor pro vložení karty vsunou falešný kryt se smyčkou, která zabrání, aby karta zajela do bankomatu a zůstala ve smyčce uvězněná.

V takové situaci pamatujte, že žádný dobrák vám nemá právo radit, abyste zkusili znovu zadat PIN. Je to jen finta, jak z vás číslo vymámit. Jakmile od bankomatu odejdete, falešný kryt podvodníci sejmou, karta skončí v jejich rukou a z vašeho účtu ukrojí zloději během chvíle i peníze.

Při výběru z bankomatu se vyplatí také kontrolovat, zda některé části otvorů nevypadají jinak než obvykle. Může se stát, že z bankomatu nevyjede vybíraná hotovost. V takovém případě se podívejte, zda není zablokovaný otvor pro výplatu peněz. To je nová finta, kdy podvodníci otvor zaslepí a peníze zůstanou zablokované za záslepkou. Když bankomat opustíte, záslepku sejmou a bankovky vyberou za vás.

Velmi nebezpečné je zkopírování dat čtečkou



Při placení kartou u obchodníků v cizině ani doma také nikdy nedovolte, aby s ní personál někam odcházel. Transakci s kartou mějte vždy pod kontrolou. Předejdete tím okopírování podpisového vzoru na kartě. Dojít může i ke skimmingu, což je zkopírování údajů z magnetického proužku vaší karty pomocí speciální čtečky (čtěte více v článku Kopírování karty se neubráníte, můžete jen podat reklamaci a čekat).

Kopírovací praktiku považují banky za velmi nebezpečnou. Čtečky se totiž dají jen těžko odhalit a získané údaje mohou zloději obratem použít pro vysátí vašeho konta. "S podvodnými případy použití padělku vyrobeného na základě skimmingu se setkáváme nejčastěji," informuje Vendula Voláková z tiskového centra České spořitelny.

Podvodníci jsou dnes ochotní získávat citlivé údaje i prohrabáváním "odpadkových košů". Tato metoda se nazývá trashing podle anglického slůvka koš. Proto dbejte, abyste listiny s citlivými údaji, které už nepotřebujete, vždy skartovali. Snažte se chránit i archivované údaje v elektronické podobě ve vašem počítači a na nejrůznějších elektronických nosičích.