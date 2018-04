Od 1. 1. 2012 si podnikatelé mohou sjednat omezení náhrady škody

K 1. lednu letošního roku nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která přinesla několik významných a praxí již dlouho požadovaných změn. Jednou z těchto změn, nevelkou co do rozsahu novelizovaného textu, ale zásadní svým významem pro praxi, je novelizace ustanovení § 386 odst. 1 obchodního zákoníku týkající se možnosti smluvně omezit odpovědnost za škodu. Toto ustanovení bylo do 1. ledna předmětem mnoha teoretických debat a zároveň zdrojem velké nejistoty pro podnikatele vstupující do smluvních vztahů.