Rady, jak na to, přiblížíme na konkrétním případu. Pan Petr si od svého kamaráda koupil motorku za třicet tisíc, dohodnutou kupní cenu měl zaplatit na jeho účet. Kamarád mu poslal SMS s číslem účtu a ještě tentýž den Petr peníze poslal prostřednictvím internetového bankovnictví, vše tedy považoval za vyřízené.

Když ovšem ani po týdnu, ani po čtrnácti dnech prodávající peníze na účtu stále neměl, nový majitel motorky začal pátrat po tom, co se stalo. U Komerční banky, jejímž je klientem, se dozvěděl, že peníze byly odeslány, ovšem jinam, než zamýšlel. Pan Petr totiž neuvedl předčíslí účtu, strefil se ale do čísla účtu, který existuje.

Peníze tedy řádně a včas odešly, jenže někomu úplně jinému, než chtěl. „Od banky jsem se navíc dozvěděl, že jsem se trefil do problematického účtu, majitelka účtu totiž zemřela,“ popisuje náš čtenář a ptá se: „Jak má postupovat dál a kdo mi peníze vrátí?“

Banka vrátí peníze jen u neexistujícího účtu

A tak jsme se zeptali v Komerční bance, kam peníze za motorku odešly, jak se dá tato prekérní situace řešit. Jak nám v bance potvrdili, omyly se stávají.

„Platby na neexistující účty jsou automaticky vráceny, denně jsou to až stovky položek,“ informuje mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Jenže toto jednoduché řešení a automatické vrácení omylem zaplacené částky se opravdu týká pouze platby na neexistující účet.

Pokud se ovšem klient omylem „trefí“ do existujícího čísla účtu, banka peníze vrátit nemůže. V takovém případě má plátce dvě možnosti. Může předat žádost o vrácení platby svému bankovnímu poradci, který zajistí její předání majiteli účtu příjemce nebo může požádat banku o součinnost. „V takových případech banka může sdělit jméno, název účtu a adresu neoprávněného příjemce platby,“ doplňuje Zúbek.

Přesně to pan Petr udělal, požádal banku o součinnost a ta mu sdělila iniciály majitele účtu. Potvrdilo se, co už věděl, majitelka účtu zemřela. Jenže aby toho nebylo málo, účet je zablokován, protože dědicové se o majetek soudí. „Dědický spor trvá už dva roky, a zatím se nic neděje, to mi opravdu nikdo peníze nevrátí?“ rozhořčuje se čtenář.

Peníze musí vrátit příjemce

Podle advokáta banka nepochybila. „Banka může nejvýš udělat to, že bude kontaktovat majitele účtu a požádá jej o vrácení peněz nebo sdělí klientovi iniciály majitele účtu,“ potvrzuje advokát Pavel Nastis.

A to už se stalo. „V tuto chvíli již banka nemá jak pomoci a peníze je třeba vymáhat po osobě, která je přijala, a která se tak bezdůvodně obohatila,“ dodává advokát.

Jenže jak vymáhat peníze po někom, kdo zemřel? Řešením je podat žalobu na jeho dědice. Okruh osob, které připadají v úvahu jako dědicové, lze zjistit přes soud, případně u notáře, u kterého dědické řízení probíhá. „Proti všem těmto osobám doporučuji podat žalobu o vrácení peněz s tím, že se v žalobě vysvětlí, proč je podávána proti všem a že v soudním sporu bude po skončení dědického řízení pokračováno pouze proti tomu ze žalovaných, který bude dědicem,“ doporučuje Nastis.

Zároveň je možné přihlásit pohledávku na vydání bezdůvodného obohacení do dědictví. To vše hlavně z toho důvodu, aby nedošlo k promlčení nároku. Podle občanského zákoníku činí promlčecí doba tři roky a začíná běžet dnem, kdy se oprávněný dozvěděl o tom, že k bezdůvodnému obohacení došlo.