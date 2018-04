On-line nákupy ze zemí mimo EU už nejsou tak výhodné. Zdražily je DPH a clo

Přinášíme postup, jak si v cizině objednat čtečku knih Kindle.

1. Výběr zboží

Ze zahraničí volte raději prověřené obchody, například amazon.com, ebay.com, eastebay.com, dealextreme.com. Dejte na doporučení svých známých, mnoho odkazů i zkušeností najdete také v internetových diskusích. Při nákupu je většinou nutná registrace. Pro čtečku Kindle je nejlepší www.amazon.com.

Na co dát pozor: Ne všechny zahraniční internetové obchody jsou ochotné posílat zboží do České republiky. Například pokud obchod posílá jen na adresy v USA, můžete využít společností Shopguru.cz nebo Shipito.cz, kde komunikují v češtině, pomohou s vyřízením zásilky, zboží si necháte poslat na virtuální americkou adresu a pak přeposlat do Česka, platíte na český účet převodem.

Počítejte však s vyššími náklady, než když si objednáváte sami. Například čtečku Kindle byste pořídili přibližně o 500 korun dráž, z Amazonu ji pošlou na českou adresu bez problémů.

2. Platba

Vyberete zboží, vložíte do košíku a přejdete na další stránku k placení. U zahraničních obchodů nepřipadá v úvahu dobírka ani převod z účtu, platit tu budete výhradně platební nebo kreditní kartou, případně pomocí elektronické peněženky (PayPal).

Připravte se na to, že budete muset uvést číslo karty a dobu expirace, většinou také CVV kód (poslední trojčíslí na druhé straně karty). Může se stát, že i když máte na kartě povolené platby přes internet, nebude ji zahraniční obchod akceptovat. Vyřešíte to buď jinou kartou, nebo si můžete založit účet například na PayPalu.

Amazon akceptuje platební i kreditní karty vydané v Česku, které mají povolené internetové platby. Pozorně si přečtěte informace o poštovném a dopravě (většina e-shopů mívá akce s poštovným zdarma, případně slevy po vložení akčního kódu), někdy se poštovné načítá za každou věc zvlášť. Pak spočítejte celkovou cenu. Tak zjistíte, jestli na vás bude čekat celní doplatek – do limitu se totiž počítá i poštovné. Za čtečku knih Kindle účtuje Amazon dopravné ve výši 20,98 dolaru.

3. Způsob poslání

Zásilka je objednaná, zaplacená a nyní putuje do České republiky. Balík přijde na poštu, která se stala od dubna deklarantem vůči celním orgánům. Zatímco dříve vyměřovala clo sama celní správa bez návrhu od celního deklaranta, nyní nově zastupuje adresáta na základě jím udělené plné moci Česká pošta. Službu poskytuje fyzickým osobám, které dovážejí věci pro svoji potřebu (zboží neobchodní povahy).

Jestliže půjde o zboží osvobozené od cla a DPH, pustí je pošta do volného oběhu a balík vám normálně doručí. Když však hodnota zboží limity přesáhne, dostanete od pošty dopisem upozornění s plnou mocí k zastupování v celním řízení.

Když plnou moc poště udělíte – pošlete ji podepsanou zpět buď dopisem, nebo i elektronicky – vyřídí za vás veškerý celní dluh (clo a DPH) s celní správou. Potom vás pošta vyzve, abyste si zásilku vyzvedli, při převzetí doplatíte případné DPH, clo a správní poplatek. Plná moc je platná do odvolání, tedy i pro další dovozy.

Když vám pak dorazí další balíček z ciziny, už vám jen pošlou oznámení o vyřízení celních formalit, vy si zásilku vyzvednete a doplatíte celní dluh. Kvůli této změně se doručení nejen prodraží, ale i prodlouží.

Podle mluvčí České pošty Marty Selicharové pošta dříve propustila bez cla 90 procent zásilek, dnes je to jen 10 až 15 procent.

A kdy se dočkáte objednané čtečky? Pošta je momentálně zahlcená. "Nyní nejsem schopna říci, jak dlouho proces se zásilkou z USA potrvá. Může to být i 14 dní," uvádí mluvčí. Pokud nechcete, aby vás pošta v celním řízení zastupovala, můžete si zvolit jiného deklaranta, případně si vše vyřídit na celnici sami, pak plnou moc poště nepodepisujte. Když si celní povinnosti vyběháte osobně, budete mít sice víc starostí, ale zásilku dostanete dříve, než kdyby šla přes poštu.

4. DPH a clo

Pokud si objednáte zboží ze třetí země (mimo Evropskou unii), počítejte nyní s vyššími náklady na doplacení DPH a dalších poplatků poště. To je druhá zásadní změna, která platí od dubna letošního roku.

Pro zásilky ze zemí mimo EU platí:

při hodnotě 0 až 22 eur – osvobození od cla i DPH

při hodnotě 22 až 150 eur – clo se neplatí, zaplatíte 20% DPH a 96 korun poště za služby

při hodnotě nad 150 eur – platí se clo i DPH a 180 korun poště

Clo se vyměřuje na každý druh zboží podle tarifu TARIC. Je to určité procento z ceny zboží. Sazebník najdete na adrese http://ec.europa.eu, určíte zemi původu a kód zboží zjistíte tak, že kliknete na "Prohlížet", vyberete kategorii věcí a odkliknete. Číslo, které se vám ukáže, je celní hodnota, tolik procent se přičte k ceně zboží.

Clo se vypočítá z ceny zboží (v případě, že jde přes státní poštu) nebo z ceny výrobků + poštovného (pokud byla zásilka poslána EMS nebo kurýrní službou DHL, FEDEX, UPS. DPH se počítá z ceny zboží + poštovného + vyměřeného cla.

Jak správně přepočítáte cenu? Rozhoduje kurz stanovený celní správou, ten najdete na www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx.

Zatímco před měsícem byste dostali čtečku přibližně za tři dny od zaplacení, dnes si počkáte i 14 dnů, a navíc musíte uhradit doplatek.

K ceně zásilky (160 dolarů x 17,274 = 2 764 korun) přičtete 553 korun za DPH + 96 korun poště. Celkově vás tedy Kindle vyjde na 3 413 korun, což je ale stále méně, než když ji koupíte přímo v Česku. Internetové obchody ji nabízejí od 4 090 do 5 600 korun.

5. Reklamace

Nezapomeňte si prostudovat záruční a reklamační podmínky (returns policy, warranty service). Pro zboží ze zemí mimo EU platí jiná pravidla, obvykle kratší záruka šest až 12 měsíců. Solidní obchod má všechny informace na webových stránkách, dostanete je také na faktuře.

Můžete zboží vrátit bez udání důvodu? Záleží na konkrétním obchodě, pokud to umožňuje, je to většinou do 30 dní (returns). Pak věc odešlete zpět, vyberete si jinou, nebo požádáte o vrácení peněz na kartu. Některé e-shopy vám při dodání zboží zašlou přímo "vracecí" formulář, který pak stačí jen vyplnit, jsou zde popsány i přesné podmínky.

Pokud se výrobek rozbije v záruce, jednejte přímo s obchodem (mají servisní linky či e-mail), věc odešlete, většinou vám ji vymění za novou, některé zahraniční e-shopy proplatí i poštovné. Existují i takové, které nabízejí mezinárodní záruku (international warranty), již si však musíte připlatit. Pak můžete reklamaci vyřídit v autorizovaném servisu v Česku. Na čtečku od Amazonu je záruka jeden rok, při reklamaci proplácejí poštovné.