On-line rozhovor: Jak na úspěch při pohovoru

On-line rozhovor: metody a organizace výběrových řízení

Odpovídal František Bělohlávek z firmy Traicon-Transform

Hledáte si novou práci, chystáte se na výběrové řízení do nové firmy a nevíte, co všechno vás může potkat a jak byste měli odpovídat na záludné otázky? Nebo naopak potřebujete nového zaměstnance a chtěli byste se poradit o tom, jak vybrat toho nejlepšího uchazeče? Přečtěte si odpovědi odborníka a inspirujte se.

Co bylo tématem rozhovoru:

Co vyčteme z dotazníku

Použití testových metod, simulací

Hodnověrnost výběrového řízení

Co je zakázáno a co lze používat

Jak zpracovat žádost a dotazník

Co očekávají zaměstnavatelé

Jak reagovat na "záludné" otázky

Kdo odpovídal na vaše dotazy

František Bělohlávek absolvoval obor psychologie práce v roce 1974 a vědeckou aspiranturu v roce 1994 (pedagogická psychologie). Pracoval řadu let jako podnikový psycholog a manažer ve velké stavební firmě. Dnes je spolumajitelem poradenské firmy Traicon-Transform a spolumajitelem a jednatelem vzdělávací firmy Škola manažerského rozvoje, s.r.o. Od roku 2004 přednáší Organizaci práce a řízení lidských zdrojů v programu MBA (Nottingham) na Masarykově universitě v Brně. Zúčastnil se řady manažerských programů (hlavně v oblasti obecného a personálního řízení) ve Velké Británii a Irsku. Je vedoucím trenérem Britského know-how fondu, členem Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn), členem European Assocation of Work and Organisational Psychology (Brusel), členem a ředitelem olomoucké pobočky Klubu personalistů .

Je autorem knih „Osobní kariéra“ (Grada, 1994), „Organizační chování“ (Rubico, 1996), „Jak vést a řídit lidi“ (Computer Press, 2000, 2002, 2003, 2005) a spoluautorem knihy „Management“ (Rubico, 2001), autorem Desatero manažera (Computer Press 2003). Byl vedoucím britsko-francouzsko-českého týmu projektu PHARE a NVF Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých stavebních firmách (2000) a členem týmu, zpracovávajícího Strategii lidských zdrojů ČR (2000). V současné době působí jako konzultant a trenér ve firmách Aisan-Bitron Czech, Aisan-Bitron Louny, Cobra, České dráhy, Continental Teves, INA Lanškroun, INA Kysuce, Kofola, Medopharm, Škoda Auto, Osram Bruntál, Ostroj, Siemens Elektromotory, Strabag, TRW Autoelektronika, Wanzl, Zentiva, ZPMV ČR atd.