On-line rozhovor s trenérem manažerských dovedností

Odpovědi naleznete ZDE .

Time management a emotion management, tedy řízení vašeho času i emocí, to byly základní témata našeho on-line rozhovoru.

Time management je časová ekonomie. Pojistky pro sklerotické, líné, zaneprázdněné. Umění delegovat. Obrana proti odkládání úkolů, uspěchanosti, stresu z přehlcení prací. Přijde vám, že v práci nic nestíháte? Zajímá vás, jak to můžete napravit?

Emotion management vám má pomoci se zvládáním negativních emocí typu smutek (deprese, apatie, beznaděje,...), strach (úzkost, obavy, přílišná ústupnost, starosti, riziko,...) i vztek (agresivita, povýšenost, vlezlost, intrikaření, mobbing, agresívní lhaní, nespravedlivé osočování, urážky, nepřiměřený nátlak, vyhrožování, hádavost, agresivní závistivost,...). Máte v práci s kolegy či šéfem problémy? Jak vypadá trénink radosti, pěstování celoživotní převahy pohody a stavů dobré mysli? Přečtěte si odpovědi na vaše otázky.

Kdo odpovídal na vaše dotazy?

David Gruber vystudoval systémové inženýrství na ekonomické fakultě. Později si doplnil vzdělání o čtyřsemestrální postgraduální studium pedagogicko-psychologického zaměření na filozofické fakultě UP Olomouc. Po krátké praxi ve výpočetním středisku byl vysokoškolským a středoškolským učitelem. Na Ekonomické fakultě VŠB se specializoval na psychologii řízení. Postupně si vytvořil vlastní metodiku rychločtení a racionálního čtení a začal vést při zaměstnání první kurzy. Jejich počet v roce 2000 dosáhl čísla 500 (v oblasti komunikace, manažerských technik, zvládání negativních emocí a tréninku pohody, ale i například později přidaný kurz expresní angličtiny). Kromě běžné a obchodní angličtiny ve Velké Británii a USA studoval v australském Sydney též prezentační dovednosti, vyjednávací techniky, time management, korporátní strukturu, pokročilé čtecí techniky a další manažerské dovednosti.

David Gruber je autorem různých publikací, jejichž počet výtisků činí přes 1 milion kusů. V roce 2001 se stal s ohledem na svou celoživotní práci členem sboru poradců v USA (The Research Board of Advisors, The American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina). V minulém roce byl za celoživotní dílo zařazen do prestižní encyklopedie Who is Who (Huebner´s Verlag, Zug, Švýcarsko).