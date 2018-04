On-line založení účtu po česku: musíte na poštu a tři týdny si počkáte

srovnání česka se zahraničím Česká republika - on-line založení účtu: 1/ Klient vyplní elektronický formulář na webu.

2/ Banka zašle poštou klientovi dvě kopie smlouvy.

3/ Klient odešle poštou do banky dvě podepsané kopie smlouvy, fotokopie dvou dokladů totožnosti, výpis ze svého bankovního účtu u jiné banky.

4/ Banka zašle klientovi poštou jednu kopii smlouvy, číslo nově otevřeného účtu a vrátí výpis z účtu.

5/ Klient zašle první platbu ze svého účtu u jiné banky na nový účet.

Celý proces trvá zhruba 10 dnů. Dánsko, Holandsko - on-line založení účtu: 1/ Klient vyplní elektronický formulář na webu.

2/ Klient oskenuje dva doklady totožnosti.

3/ Banka pošle klientovi smlouvu o účtu, kterou klient vytiskne, podepíše a oskenuje.

4/ Klient pošle bance e-mailem oskenované doklady a podepsanou smlouvu do banky.

5/ Banka zašle klientovi číslo nově otevřeného účtu.

6/ Klient musí zaslat peníze bezhotovostně ze svého účtu (i ze zahraničí).

7/ Pokud by klient vkládal na účet peníze hotově na pobočce, banka poté provede osobní identifikaci klienta.

Celý proces je možné vyřídit během několika minut. Polsko - on-line založení účtu: 1/ Klient vyplní elektronický formulář na webu, ve kterém uvede číslo účtu, ze kterého pošle první platbu.

2/ Banka poskytne klientovi číslo účtu, na které zašle peníze.

3/ V případě, že se jedná o termínovaný vklad, tak po jeho uplynutí zašle banka bezhotovostně peníze zpět na účet, který klient uvedl na webovém formuláři.

4/ V ostatních případech klient zašle peníze bezhotovostně na nové číslo účtu.

5/ Pokud by klient vkládal na účet peníze hotově na pobočce, banka poté provede osobní identifikaci klienta.

Celý proces je možné vyřídit během několika minut. Zdroj informací: Petr Kursa, bankbook.cz