Operace očí či nová prsa na splátky? I to už jde

Bez ručitele a akontace

Zájemce o úvěr Medifin nemusí platit předem žádnou hotovost, standardní výše úvěru je do 30 000 korun, na tuto částku nepotřebuje žadatel ručitele. Doba splatnosti je volitelná na 6 až 36 měsíců, úvěry nad 30 000 Kč společnost poskytne na základě individuální dohody.

První splátka se hradí měsíc po zákroku. Kdo využije vánoční nabídky, nezaplatí ani o korunu více, pokud dluh splatí do tří měsíců nebo může využít možnosti tříměsíčního odkladu splátek. Úvěr od Home Credit mohou zájemci využít téměř u 500 zdravotnických zařízení v Česku.

Pacienty ani lékaře nečeká žádné velké papírování. Lékař s pacientem dohodne termín, cenu a způsob zákroku, zbytek administrativy je na pacientovi. Ten kontaktuje Home Credit, poskytne požadované údaje (jméno, rodné číslo, rodinný stav, zdroj a výši příjmu, cenu zákroku) a obratem získá vyjádření, zda žádost o úvěr byla schválena. Poté odešle do schvalovacího oddělení vyplněný formulář, který je součástí letáčku.

Lékař obdrží od společnosti vypracovanou úvěrovou smlouvu a v den zákroku ji on i pacient podepíší. Originál smlouvy pak lékař v přiložené obálce zašle na předtištěnou adresu, kopie si ponechá on a pacient. Na základě vyplněné úvěrové smlouvy jsou do sedmi dnů na účet lékaře poukázány finanční prostředky. Úvěr respektuje zachování lékařského tajemství a chrání soukromí pacienta. Ve smlouvě je v kolonce účel půjčky uvedeno pouze „financování zdravotních potřeb klienta“, nevyžadují se žádné bližší informace.



Pro zdraví i krásu

Z úvěru lze zaplatit nadstandardní lékařskou péči i zásahy plastických chirurgů, ale také nákup zdravotních pomůcek nebo pojišťovnou nehrazených léků. V ordinacích stomatologů lze na tento úvěr pořídit veškeré úkony, na které si pacient musí buď připlatit, nebo si je hradí zcela sám, jako jsou například zubní implantáty, korunky a můstky, částečné snímatelné náhrady.

Co se dá financovat z úvěru a kolik to stojí* Operace očních víček 5 000 až 11 000 korun Operace ušních boltců 7 500 až 12 000 korun Facelifting 17 000 až 24 000 korun Zvětšení prsů 44 000 až 70 000 korun Liposukce, malý rozsah 4 000 až 10 000 korun Liposukce, velký rozsah 10 000 až 30 00 korun

Poznámka: *Ceny jsou orientační, liší se podle jednotlivých pracovišť, použitých materiálů a postupů. Narkóza, léky a pooperační péče mohou být účtovány zvlášť.

Zdroj: Kliniky

Na splátky lze zaplatit také oční laserové a nelaserové refrakční operace, stejně jako pořízení kontaktních čoček nebo brýlí. K nejčastějším zákrokům estetické medicíny patří operace nosů, ušních boltců, očních víček, facelifting, úprava prsů, liposukce a podobně.

„Projekt Medifin zpřístupňuje přímo hrazenou péči širší skupině lidí,“ říká doktor Martin Choleva z Očního centra Videat Ostrava. Klienti centra využívají podle něj půjčky k úhradě laserových i nelaserových refrakčních operací. „Našimi klienty jsou z velké většiny mladí lidé mezi 20 až 30 lety věku a pro mnoho z nich znamená tento speciální úvěr jedinou možnost, jak refrakční operaci zaplatit,“ dodává doktor Choleva.