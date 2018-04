Na začátku leasingu se nevydáte z peněz, ale skončíte-li předčasně, hrozí pokuta

Je nutné, abych měl pro operativní leasing IČ a podnikal?

Ne. Ještě donedávna skutečně platilo, že operativní leasing je jen pro podnikatele, nově jej však společnosti otevírají i občanům.

Musím na počátku skládat nějaké peníze?

Ne, u operativního leasingu nehradíte žádnou akontaci na počátku. Zaplatíte pronájem a jezdíte.

Mohu si operativně pronajmout starší vůz, nebo jen nový?

Aktuálně se pro občany nabízí operativní leasing nových aut. Mají výhodu v tom, že jsou po dobu leasingu v záruce a dá se u nich předpokládat minimální poruchovost. To ocení nejen ten, kdo si vůz pronajímá, ale i ten, kdo leasing poskytuje. Neřeší zbytečné komplikace, poruchy, problémy. A nezvyšuje tím své náklady.

Vyznejte se v termínech Úvěr Auto je hned vaše, má to přednosti i nevýhody. Když ho rozbijete, nemáte nic, ale splácet úvěr musíte.

Na počátku platíte zvýšenou splátku - akontaci.

Pro nová i ojetá auta. Finanční leasing Auto po dobu pronájmu patří leasingové společnosti, vy ho na konci leasingu odkoupíte.

Na konci vůz odkupujete za zůstatkovou cenu.

Na počátku platíte akontaci.

Pro nová i ojetá auta. Operativní leasing Auto není vaše, po celou dobu patří leasingové společnosti.

Na počátku neplatíte žádnou zvýšenou částku.

Na konci můžete, ale nemusíte auto odkoupit.

Pro nová auta.

Existuje nějaké omezení množství najetých kilometrů?

Odhadované množství najetých kilometrů si můžete předem sjednat v leasingové smlouvě. Obvyklý limit je 20 tisíc kilometrů za rok, kdo chce hranici posunout, musí počítat s tím, že se to promítne ve vyšší ceně leasingu. Kdo limit překročí, nemusí se bát, že by musel auto odevzdat či odstavit do garáže, jen si za další kilometry připlatí.

Je potřeba dokládat leasingové společnosti příjmy, nebo stačí jen přijít a podepsat smlouvu?

Společnosti posuzují zájemce o operativní leasing obdobně jako třeba u spotřebitelských úvěrů. Kontrolují se zejména registry klientských informací, aby se nestalo, že zákazník bude vlivem leasingu předlužený.

Mohu smlouvu vypovědět před dohodnutým termínem?

Smlouva se obvykle sjednává na dva roky až pět let. Předčasné ukončení samozřejmě možné je, musíte však počítat s tím, že to nebude zadarmo. Pronajímatelé účtují penále, které je předem sjednáno ve smlouvě, dobře ji proto čtěte. Například u Hyundai může klient leasing předčasně ukončit za tři tisíce korun a zaplatí rozdíl mezi účetní a tržní cenou vozu. Pokud třeba u ŠkoFinu zákazník není z jakéhokoli důvodu schopen splácet, má možnost převést pronájem vozu na někoho jiného.

Musím si na konci operativního leasingu pronajímané auto odkoupit?

Ne. Odkup je možnost, ale ne povinnost. Můžete si vybrat nový vůz, nebo prostě ve smlouvě dál nepokračovat.

Jsou v ceně servisní služby?

Ano. Jejich rozsah záleží na tom, co si předem sjednáte s leasingovou společností (a co platíte ve výši měsíčního nájmu). Lze domluvit operativní leasing bez služeb i s nimi.

Jak to bude při dopravní nehodě, kterou zaviním, či třeba při poškození auta na parkovišti?

Auta v operativním leasingu mají povinné ručení i havarijní pojištění. Škoda se bude platit podle podmínek smlouvy. Havarijní pojištění se obvykle sjednává se spoluúčastí přibližně pět procent a minimálně pět tisíc korun. Úplně drobné opravy tudíž zaplatíte sami.

Určí mi pojišťovna servis, do kterého budu muset jezdit?

Předpokládá se, že budete s vozem jezdit do autorizovaného servisu dané značky. Nemusíte tedy navštěvovat stále stejný servis, můžete si z těch autorizovaných vybrat, nelze však auto servisovat v garáži u souseda.

Mohu si sám vybrat pojišťovnu?

Povinné ručení i pojištění havarijní je již v ceně operativního leasingu. Partnera v zásadě vybírá majitel auta, tedy leasingová společnost, dává však obvykle zákazníkovi na výběr mezi několika pojišťovacími ústavy, se kterými spolupracuje.

Uznají mi dosud vyježděné bonusy u pojištění auta?

Opět záleží na konkrétních podmínkách smlouvy. „Lze je započítat a zákazníkovi se samozřejmě načítají i další měsíce, kdy jezdí bez nehod. Pro klienty je přitom příjemné, že dosavadní malusy se nezohledňují,“ popisuje Petr Neuvirth z ČSOB Leasingu.

Kdo může pronajatý vůz řídit?

Ten, kdo si jej pronajal, a jeho rodina. Konkrétní podmínky hledejte v leasingové smlouvě. Třeba u ŠkoFinu je nutné individuální posouzení, kdyby měl auto řídit někdo mimo přímou rodinu. Mnohé společnosti však nekladou jiná omezení. Pokud auto nevyužíváte k dalšímu pronájmu, nijak vás v půjčování auta třeba sousedovi nebo kamarádovi neomezují. Podmínkou je samozřejmě platný řidičský průkaz toho, komu vozidlo půjčujete.

Jak je to s případnými pokutami?

Všechny pokuty vždy hradí klient, tedy ten, kdo si auto pronajímá.