Operátoři studentům: levné SMS a další bonusy

Velkým lákadlem je pro studenty cena krátkých textových zpráv. Operátoři je často nabízejí za korunu – zákazník si však musí přičíst dalších 19 haléřů DPH. Volné SMS jsou zahrnuty v programu Eurotel Pohoda, dokonce celých sto, T-Mobile nabízí třicet SMS, omezuje je však na vlastní síť.

Za tři stovky spousta volání

Zadáme-li požadavek, že mladý člověk nechce měsíčně utratit za telefon více než 300 korun, a přitom chce čerpat co nejvíc služeb, má nejlepší nabídku Eurotel – do tří set korun se vejde 60 minutových hovorů a 100 SMS. Klient T-Mobile využije 50 minut

telefonování a napíše přes 90 SMS, z toho 30 do vlastní sítě. Zákazník Oskara může počítat jen se základní nabídkou 50 volných minut. Za dvě padesát, které tvoří rozdíl mezi paušálem a 300 korunami plánované platby se vejdou navíc tak dvě esemesky.

Rozdíly jsou značné

U modelového příkladu studenta, který provolá měsíčně padesát minut a napíše sto krátkých textových zpráv, je u jednotlivých operátorů rozdíl ve výši závěrečného zúčtování až 200 korun. U Eurotelu totiž zaplatí takový student 238 korun, u T-Mobile 309,40 a u Oskara nejvíc, 416,50 koruny. hovoru a 100 SMS studenti pořídit za korun měsíčně Při větším množství telefonátů a odeslaných textových zpráv se účty zákazníků Eurotelu a T-Mobile přibližují stejným částkám, Oskar stále zůstává o něco dražší.

Podmínky i bonusy

Aby si zákazník mohl koupit studentský program, musí dvěma levnějším operátorům předložit potvrzení o studiu nebo kartu ISIC. Za odměnu získá drobné bonusy. T-Mobile zahrnuje do ceny programu Student tři MMS a stažení tří log, her nebo melodií. Eurotel přidá klientům, kteří se zaregistrují do konce října, 100 SMS navíc.